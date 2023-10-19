Труп мужчины нашли в Заельцовском парке Новосибирска

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В Заельцовском парке в Новосибирске был обнаружен труп мужчины. Местные жители сообщили, что его нашли рядом с птичьими кормушками в лесном массиве. Инцидент произошел рано утром 19 октября.
В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили эту информацию и сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Сотрудники провели осмотр места происшествия и пытаются выяснить обстоятельства смерти. На данный момент неизвестно, является ли это преступлением.