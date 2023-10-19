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Труп мужчины нашли в Заельцовском парке Новосибирска

Труп мужчины нашли в Заельцовском парке Новосибирска

19 октября 2023, 06:41
Фото: Midjourney
В Заельцовском парке обнаружен труп мужчины, который был найден рядом с лесным массивом.

В Заельцовском парке в Новосибирске был обнаружен труп мужчины. Местные жители сообщили, что его нашли рядом с птичьими кормушками в лесном массиве. Инцидент произошел рано утром 19 октября.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили эту информацию и сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники провели осмотр места происшествия и пытаются выяснить обстоятельства смерти. На данный момент неизвестно, является ли это преступлением.

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#Новосибирск#Смерть#Труп#Эмилия Губарева#Заельцовский парк#МВД
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