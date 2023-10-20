В Новосибирске начали сносить легендарное кафе «Мадина»

Кафе начало функционировать в 1989 году. Стандартный фруктовый павильон владелец Тохтаали Тохтиев вместе с братом превратил в место, где сначала продавали манты, а затем лагман, самсу и чебуреки. При этом манты приготавливались по уникальному рецепту.