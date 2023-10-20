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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Манты готовились по уникальному рецепту

В Новосибирске начали сносить легендарное кафе «Мадина»

20 октября 2023, 11:54
Фото: pinterest.com
Манты готовились по уникальному рецепту

В Новосибирске начался снос легендарного кафе уйгурской кухни «Мадина»

В Новосибирске начался снос популярного у горожан кафе уйгурской кухни «Мадина». Заведение просуществовало в областной столице 34 года.

Как сообщает Сиб.фм, сейчас кафе уже лишилось своей вывески и сего постепенно разбирают вручную. Собственник планирует перенести его в другое место.

Кафе начало функционировать в 1989 году. Стандартный фруктовый павильон владелец Тохтаали Тохтиев вместе с братом превратил в место, где сначала продавали манты, а затем лагман, самсу и чебуреки. При этом манты приготавливались по уникальному рецепту.

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Заведение возле ЦУМа стало очень популярным. Но после появления информации о строительстве высотного здания владельцы павильонов получили уведомления о сносе. В благодарность за доверие новосибирцев в прошлую пятницу даже накормили бесплатным пловом.

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#Новосибирск#Кафе#Снос#Еда#Общепит#Александр Ляхов
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