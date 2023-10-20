В Новосибирске начали сносить легендарное кафе «Мадина»

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Как сообщает Сиб.фм, сейчас кафе уже лишилось своей вывески и сего постепенно разбирают вручную. Собственник планирует перенести его в другое место.
Кафе начало функционировать в 1989 году. Стандартный фруктовый павильон владелец Тохтаали Тохтиев вместе с братом превратил в место, где сначала продавали манты, а затем лагман, самсу и чебуреки. При этом манты приготавливались по уникальному рецепту.
Заведение возле ЦУМа стало очень популярным. Но после появления информации о строительстве высотного здания владельцы павильонов получили уведомления о сносе. В благодарность за доверие новосибирцев в прошлую пятницу даже накормили бесплатным пловом.