Новосибирск оказался в лидерах по числу вьетнамских кафе в России

Новосибирск оказался одним из лидеров в РФ по количеству вьетнамских ресторанов относительно численности населения. По данным НГС, на улице Восход работают два вьетнамских кафе, одно расположено в ТЦ «Река», а ещё одно — на другой стороне Большевистской. Кроме того, на «Гастрокорте» можно найти пять заведений с вьетнамской кухней.