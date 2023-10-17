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Какое кафе самое популярное в городе

Новосибирск оказался в лидерах по числу вьетнамских кафе в России

17 октября 2023, 03:20
Фото: 1MI
Какое кафе самое популярное в городе
Новосибирск оказался среди городов-лидеров РФ по числу вьетнамских кафе: в городе насчитывается 33 точки общепита.

Новосибирск оказался одним из лидеров в РФ по количеству вьетнамских ресторанов относительно численности населения. По данным НГС, на улице Восход работают два вьетнамских кафе, одно расположено в ТЦ «Река», а ещё одно — на другой стороне Большевистской. Кроме того, на «Гастрокорте» можно найти пять заведений с вьетнамской кухней.

Согласно информации от 2ГИС, в городе на данный момент есть 33 точки общепита, где готовят блюда вьетнамской кухни. Для сравнения, в Санкт-Петербурге с его населением в 7 миллионов человек указано 60 вьетнамских кафе.

Причиной роста интереса новосибирцев к вьетнамской кухне называют её пригодность для повседневного потребления. Большинство необходимых продуктов для приготовления блюд можно легко найти на местных рынках и не нужно далеко их доставлять. Импорт ограничивается лишь специями и соусами.

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