Легендарное кафе уйгурской кухни «Мадина» закрывается у ЦУМа в Новосибирске

В настоящее время в городе есть три кафе уйгурской кухни «Мадина», которые принадлежат одним владельцам. Однако именно заведение возле ЦУМа стало особенно популярным и завоевало множество постоянных клиентов. Как сказал Хамид Тохтиев, знаменитые манты в «Мадине» до сих пор готовят по советскому рецепту.