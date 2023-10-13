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В знак прощания новосибирцам угостят пловом

Легендарное кафе уйгурской кухни «Мадина» закрывается у ЦУМа в Новосибирске

13 октября 2023, 06:22
Фото: 1MI
В знак прощания новосибирцам угостят пловом
Легендарное кафе «Мадина», которое находится рядом с ЦУМом в Новосибирске, закрывается после 35 лет работы; уйгурская кухня будет доступна до 15 октября, а затем заведение переедет на новое место.

В Новосибирске планируется закрытие известного кафе «Мадина», где продают блюда уйгурской кухни. Это заведение, которое находится возле ЦУМа, работает уже 35 лет и стало настоящей легендой.

Анонс о закрытии был размещен на двери этого знаменитого кафе. Владельцы сообщили, что кухня будет доступна в павильоне до 15 октября, пишет VN ru. Шеф-повар кафе, Хамид Тохтиев, рассказал, что в пятницу в обед для всех новосибирцев будет предложено бесплатное блюдо — плов.

Кафе было основано Тохтаали Тохтиевым вместе со своим старшим братом. Они радуют жителей Новосибирска мантами, пловом, самсой и чебуреками уже 35 лет.

В настоящее время в городе есть три кафе уйгурской кухни «Мадина», которые принадлежат одним владельцам. Однако именно заведение возле ЦУМа стало особенно популярным и завоевало множество постоянных клиентов. Как сказал Хамид Тохтиев, знаменитые манты в «Мадине» до сих пор готовят по советскому рецепту.

Согласно информации от владельцев, кафе планируется переехать на улицу Бориса Богаткова по решению новых владельцев ЦУМа.

Напомним, что ранее мэр Новосибирска высказался о планах строительства высотки на месте ЦУМа. На минувшей неделе собственники павильонов рядом с ЦУМом, включая легендарную «Уйгурскую кухню», получили уведомления о сносе объектов.

Мэр Новосибирска высказался о планах строительства высотки на месте ЦУМа
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