Легендарное кафе уйгурской кухни «Мадина» закрывается у ЦУМа в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Новосибирске планируется закрытие известного кафе «Мадина», где продают блюда уйгурской кухни. Это заведение, которое находится возле ЦУМа, работает уже 35 лет и стало настоящей легендой.
Анонс о закрытии был размещен на двери этого знаменитого кафе. Владельцы сообщили, что кухня будет доступна в павильоне до 15 октября, пишет VN ru. Шеф-повар кафе, Хамид Тохтиев, рассказал, что в пятницу в обед для всех новосибирцев будет предложено бесплатное блюдо — плов.
Кафе было основано Тохтаали Тохтиевым вместе со своим старшим братом. Они радуют жителей Новосибирска мантами, пловом, самсой и чебуреками уже 35 лет.
В настоящее время в городе есть три кафе уйгурской кухни «Мадина», которые принадлежат одним владельцам. Однако именно заведение возле ЦУМа стало особенно популярным и завоевало множество постоянных клиентов. Как сказал Хамид Тохтиев, знаменитые манты в «Мадине» до сих пор готовят по советскому рецепту.
Согласно информации от владельцев, кафе планируется переехать на улицу Бориса Богаткова по решению новых владельцев ЦУМа.
Напомним, что ранее мэр Новосибирска высказался о планах строительства высотки на месте ЦУМа. На минувшей неделе собственники павильонов рядом с ЦУМом, включая легендарную «Уйгурскую кухню», получили уведомления о сносе объектов.