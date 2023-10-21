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Новосибирский НОВАТ потратит 4,3 млн на дирижера и певицу для гала-концерта

Новосибирский НОВАТ потратит 4,3 млн на дирижера и певицу для гала-концерта

21 октября 2023, 13:42
Фото: atas.info
На гала-концерт в НОВАТе пригласят французского дирижёра и австрийскую оперную певицу за 4,3 миллиона рублей.

Театр оперы и балета (НОВАТ) в Новосибирске планирует потратить 4,3 миллиона рублей на проведение концерта с участием французского дирижера и австрийской оперной певицы.

Согласно информации из системы государственных закупок, театр НОВАТ заключил контракт с дирижером Клеманом Нонсьё на сумму 316 тысяч рублей. Эти средства будут использованы для его участия в гала-концерте. Дополнительно было выделено 4 миллиона рублей на участие в репетициях и гала-концерте оперной певицы Аиды Гарифуллиной.

Контракты указывают на то, что выполнение соглашения начнется 1 ноября 2023 года и продлится до 31 января 2024 года.

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#Культура#Новосибирск#Госзакупки#Новат#Концерт#Эмилия Губарева
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