Новосибирский НОВАТ потратит 4,3 млн на дирижера и певицу для гала-концерта

Согласно информации из системы государственных закупок, театр НОВАТ заключил контракт с дирижером Клеманом Нонсьё на сумму 316 тысяч рублей. Эти средства будут использованы для его участия в гала-концерте. Дополнительно было выделено 4 миллиона рублей на участие в репетициях и гала-концерте оперной певицы Аиды Гарифуллиной.