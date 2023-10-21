Новосибирский НОВАТ потратит 4,3 млн на дирижера и певицу для гала-концерта

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Театр оперы и балета (НОВАТ) в Новосибирске планирует потратить 4,3 миллиона рублей на проведение концерта с участием французского дирижера и австрийской оперной певицы.
Согласно информации из системы государственных закупок, театр НОВАТ заключил контракт с дирижером Клеманом Нонсьё на сумму 316 тысяч рублей. Эти средства будут использованы для его участия в гала-концерте. Дополнительно было выделено 4 миллиона рублей на участие в репетициях и гала-концерте оперной певицы Аиды Гарифуллиной.
Контракты указывают на то, что выполнение соглашения начнется 1 ноября 2023 года и продлится до 31 января 2024 года.