Октябрьский мост не признали объектом культурного наследия в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
После проведения работ по определению историко-культурной ценности моста, были обнаружены четыре основных причины отказа. Во-первых, необходимо отметить, что создание нового транспортного узла такого рода не является уникальным явлением. При строительстве подобных сооружений это — естественный процесс.
Во-вторых, в процессе эксплуатации моста он постоянно подвергается изменениям, что делает невозможным сохранить его в первозданном состоянии. Это факт, который нельзя игнорировать при рассмотрении вопроса о его статусе культурного наследия.
В-третьих, мост не может быть рассматриваем с точки зрения архитектуры или монументального искусства, так как его проектирование и оформление были сделаны в соответствии с другими инженерными сооружениями, которые строились в то время.
И, наконец, на мосту несколько раз заменяли чугунное ограждение и опоры освещения. Комиссия пришла к выводу, что основная часть художественного оформления потеряла свою историческую достоверность.