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Октябрьский мост не признали объектом культурного наследия в Новосибирске

Октябрьский мост не признали объектом культурного наследия в Новосибирске

21 октября 2023, 05:34
Фото: atas.info
Комиссия в Новосибирске отказалась признать Октябрьский мост объектом культурного наследия. Такое решение было объявлено на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия НСО. Мост был построен в 1955 году и недавно отметил свой 68-летний юбилей.

После проведения работ по определению историко-культурной ценности моста, были обнаружены четыре основных причины отказа. Во-первых, необходимо отметить, что создание нового транспортного узла такого рода не является уникальным явлением. При строительстве подобных сооружений это — естественный процесс.

Во-вторых, в процессе эксплуатации моста он постоянно подвергается изменениям, что делает невозможным сохранить его в первозданном состоянии. Это факт, который нельзя игнорировать при рассмотрении вопроса о его статусе культурного наследия.

В-третьих, мост не может быть рассматриваем с точки зрения архитектуры или монументального искусства, так как его проектирование и оформление были сделаны в соответствии с другими инженерными сооружениями, которые строились в то время.

И, наконец, на мосту несколько раз заменяли чугунное ограждение и опоры освещения. Комиссия пришла к выводу, что основная часть художественного оформления потеряла свою историческую достоверность.

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#Город#Новосибирск#Культурное наследие#Архитектура#Эмилия Губарева#Мост
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