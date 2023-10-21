В Новосибирске пропал 10-летний мальчик в шортах и синей футболке

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Как следует из ориентировки волонтеров, 21 октября пропал Виктор Гуляев. Ему 10 лет. Он ушел в неизвестном направлении из дома в Первомайском районе и пропал.
Приметы пропавшего ребенка: рост 130 см, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет не по погоде. Одежда: синяя футболка, черные шорты, сине-белые кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.