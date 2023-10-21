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Мальчик пропал сегодня

В Новосибирске пропал 10-летний мальчик в шортах и синей футболке

21 октября 2023, 09:47
Фото: ЛизаАлерт
Мальчик пропал сегодня
В Новосибирске начали поиски 10-летнего мальчика, который загадочно пропал 21 октября 2023, о чем сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как следует из ориентировки волонтеров, 21 октября пропал Виктор Гуляев. Ему 10 лет. Он ушел в неизвестном направлении из дома в Первомайском районе и пропал.

Приметы пропавшего ребенка: рост 130 см, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет не по погоде. Одежда: синяя футболка, черные шорты, сине-белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Поиск#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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