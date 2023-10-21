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Завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика в шортах в Новосибирске

Завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика в шортах в Новосибирске

21 октября 2023, 14:02
Фото: ЛизаАлерт
Новосибирские волонтёры сообщили, что завершили поиски 10-летнего мальчика, который пропал в субботу.

Волонтёры в Новосибирске объявили о завершении поиска 10-летнего мальчика со светлыми волосами.

10-летний Виктор Гуляев, который пропал 21 октября 2023 года, был найден живым. Он выбежал из дома на улицу в одних шортах и футболке. Поиски начали примерно в 16 часов. Спустя пару часов мальчика нашли.

Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд Новосибирской области «ЛизаАлерт».
В Новосибирске пропал 10-летний мальчик в шортах и синей футболке
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#Новосибирск#Дети#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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