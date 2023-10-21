Завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика в шортах в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Волонтёры в Новосибирске объявили о завершении поиска 10-летнего мальчика со светлыми волосами.
10-летний Виктор Гуляев, который пропал 21 октября 2023 года, был найден живым. Он выбежал из дома на улицу в одних шортах и футболке. Поиски начали примерно в 16 часов. Спустя пару часов мальчика нашли.
Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд Новосибирской области «ЛизаАлерт».