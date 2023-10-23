Белоусов: Корпорация МСП разработала единое окно сервисов поддержки малого бизнеса

Posted 23 октября, 15:28
Published 23 октября, 15:28
Modified 23 октября, 15:29
Updated 23 октября, 15:29
Об этом во время выступления на парламентских слушаниях по вопросам развития субъектов МСП рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», передает gazeta.ru.
По его словам, на платформе доступны 30 сервисов, через которые можно получить свыше 300 услуг. Он сообщил, что за 2,5 года работы портала 560 тысяч зарегистрированных пользователей воспользовались этими услугами более трех миллионов раз.
Белоусов также отметил, что в новых регионах предприниматели могут участвовать и в программе льготного кредитования под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. С их помощью компания может получить средства на развитие бизнеса даже при нехватке залога.
Напомним, слушания по вопросам развития МСП прошли в Госдуме 23 октября. В них участвовали представители кабмина, лидеры фракций, депутаты профильных комитетов, институтов развития, бизнес-сообществ и предприниматели из регионов.