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Шесть районов срывают уборку зерновых в Новосибирской области

Названы шесть районов, срывающих уборку зерновых в Новосибирской области

23 октября 2023, 04:13
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Шесть районов срывают уборку зерновых в Новосибирской области

Районы Новосибирской области, срывающие уборку зерновых, назвал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко во время оперативного совещания в правительстве 23 октября 2023.

В Новосибирской области подвели итоги уборки полей по части сельского хозяйства. По состоянию на 22 октября скошено зерновых и зернобобовых культур — 1 млн 459 га. Уборочную кампанию завершили с/х организации Доволенского, Каргатского, Чулымского, Коченевского, Ордынского и Маслянинского районов.

Неоптимистичный прогноз по уборке урожая у министерства по шести районам области: Баганский, Чистоозерный, Татарский, Усть-Таркский, Барабинский и Здвинский. Это с учетом того, что из-за весенней непогоды урожай в регионе прогнозировался очень низкий.

Те планы, которые аграрии ставили по достижению валового сбора, уже исполнены. Губернатор Андрей Травников поручил главам названных районов завершить уборку урожая.

Напомним, что в Новосибирской области в июне заново засеяли поля с погибшими от аномальной жары культурами. В результате аномальных погодных условий почва нагрелась до +65 градусов. Сообщалось о гибели льна, яровых и зерновых культур.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Аграрии#Урожай#Уборка#Эмилия Губарева
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