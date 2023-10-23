Названы шесть районов, срывающих уборку зерновых в Новосибирской области

Неоптимистичный прогноз по уборке урожая у министерства по шести районам области: Баганский, Чистоозерный, Татарский, Усть-Таркский, Барабинский и Здвинский. Это с учетом того, что из-за весенней непогоды урожай в регионе прогнозировался очень низкий.