Названы шесть районов, срывающих уборку зерновых в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В Новосибирской области подвели итоги уборки полей по части сельского хозяйства. По состоянию на 22 октября скошено зерновых и зернобобовых культур — 1 млн 459 га. Уборочную кампанию завершили с/х организации Доволенского, Каргатского, Чулымского, Коченевского, Ордынского и Маслянинского районов.
Неоптимистичный прогноз по уборке урожая у министерства по шести районам области: Баганский, Чистоозерный, Татарский, Усть-Таркский, Барабинский и Здвинский. Это с учетом того, что из-за весенней непогоды урожай в регионе прогнозировался очень низкий.
Те планы, которые аграрии ставили по достижению валового сбора, уже исполнены. Губернатор Андрей Травников поручил главам названных районов завершить уборку урожая.
Напомним, что в Новосибирской области в июне заново засеяли поля с погибшими от аномальной жары культурами. В результате аномальных погодных условий почва нагрелась до +65 градусов. Сообщалось о гибели льна, яровых и зерновых культур.