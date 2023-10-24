Директор школы в Бердске наняла учителем своего мужа, нарушив закон о коррупции

Posted 24 октября, 09:56
Published 24 октября, 09:56
Modified 24 октября, 09:58
Updated 24 октября, 09:58
В ходе проведения проверки прокуратурой в Бердске, нашли нарушения антикоррупционного законодательства в одном из образовательных учреждений. Как выяснилось, на должность учителя был принят супруг директора школы.
При этом руководство школы не предприняло необходимых мер для урегулирования конфликта интересов, а именно не поставила в известность специальную комиссию и не получила от нее разрешения.
Прокурор города внес представление главе Бердска Роману Бурдину, так как он является прямым работодателям директора. Руководителя школы привлекли к дисциплинарной ответственности.