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Posted 24 октября, 09:56

Published 24 октября, 09:56

Modified 24 октября, 09:58

Updated 24 октября, 09:58

Директор нарушила закон

Директор школы в Бердске наняла учителем своего мужа, нарушив закон о коррупции

24 октября 2023, 09:56
Фото: 1MI
Директор нарушила закон
Директор бердской школы наняла в качестве учителя своего мужа, тем самым нарушила закон о коррупции. Подробности сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ходе проведения проверки прокуратурой в Бердске, нашли нарушения антикоррупционного законодательства в одном из образовательных учреждений. Как выяснилось, на должность учителя был принят супруг директора школы.

При этом руководство школы не предприняло необходимых мер для урегулирования конфликта интересов, а именно не поставила в известность специальную комиссию и не получила от нее разрешения.

Прокурор города внес представление главе Бердска Роману Бурдину, так как он является прямым работодателям директора. Руководителя школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Прокуратура#Бердск#Директор#Нарушения#Эмилия Губарева
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