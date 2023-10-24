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Posted 24 октября, 06:52

Published 24 октября, 06:52

Modified 24 октября, 08:59

Updated 24 октября, 08:59

Кафе закрылось

«Шоколадница» ушла из Новосибирска: последнюю кофейню закрыли в ТЦ «Аура»

24 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Кафе закрылось

Последняя в Новосибирске кофейня бренда «Шоколадница» закрылась в ТЦ «Аура»

Последняя кофейня бренда «Шоколадница» закрылась в ТРЦ «Аура», освобожденное помещение еще не сдано и пока не принято решение о его дальнейшем использовании.

В ТРЦ «Аура» закрылась кофейня бренда «Шоколадница». Последний рабочий день состоялся в пятницу, 21 октября. Согласно информации из телеграм-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», освобожденное помещение пока еще не передали новому арендатору.

В 2019 году владельцы бренда решили продать все свои заведения за пределами Москвы, оставив только бизнес в столице. Четыре кофейни были переданы местным предпринимателям: в ТРЦ «Аура», «Галерее», «Сибирском Молле» и аэропорту «Толмачево».

Кофейня в аэропорту закрылась в связи с реконструкцией внутреннего терминала. За последний месяц, постепенно, закрылись и другие точки. Место в ТРЦ «Галерея» займет проект Nuts, а в «Сибирском Молле» — PRIMETIME. Пока что не принято решение о том, кто займет освободившееся помещение в ТРЦ «Аура».

Крупная столичная сеть кофеен «Шоколадница» ушла из Новосибирска
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