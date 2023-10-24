«Шоколадница» ушла из Новосибирска: последнюю кофейню закрыли в ТЦ «Аура»

Posted 24 октября, 06:52
Published 24 октября, 06:52
Modified 24 октября, 08:59
Updated 24 октября, 08:59
В ТРЦ «Аура» закрылась кофейня бренда «Шоколадница». Последний рабочий день состоялся в пятницу, 21 октября. Согласно информации из телеграм-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», освобожденное помещение пока еще не передали новому арендатору.
В 2019 году владельцы бренда решили продать все свои заведения за пределами Москвы, оставив только бизнес в столице. Четыре кофейни были переданы местным предпринимателям: в ТРЦ «Аура», «Галерее», «Сибирском Молле» и аэропорту «Толмачево».
Кофейня в аэропорту закрылась в связи с реконструкцией внутреннего терминала. За последний месяц, постепенно, закрылись и другие точки. Место в ТРЦ «Галерея» займет проект Nuts, а в «Сибирском Молле» — PRIMETIME. Пока что не принято решение о том, кто займет освободившееся помещение в ТРЦ «Аура».