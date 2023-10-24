«Шоколадница» ушла из Новосибирска: последнюю кофейню закрыли в ТЦ «Аура»

Кофейня в аэропорту закрылась в связи с реконструкцией внутреннего терминала. За последний месяц, постепенно, закрылись и другие точки. Место в ТРЦ «Галерея» займет проект Nuts, а в «Сибирском Молле» — PRIMETIME. Пока что не принято решение о том, кто займет освободившееся помещение в ТРЦ «Аура».