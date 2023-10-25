«Самоуправление самоуничтожается» — в Новосибирске приняли правила назначения мэра

В ходе первого тура потенциальные кандидаты проходят письменный тест, состоящий из 30 вопросов. Те, кто ответил правильно минимум на 16 вопросов, проходят во второй тур. Во время этого этапа соискатели представляют комиссии свою программу развития города, которую каждый из членов комиссии оценивает по пятибалльной шкале. Набравшие во втором туре средний балл 2,6 и выше проходят в финал. Их кандидатуры выносят на сессию Совета депутатов, которая и делает окончательный выбор в ходе тайного голосования. На сессию должно быть представлено не менее двух претендентов.