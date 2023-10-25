«Самоуправление самоуничтожается» — в Новосибирске приняли правила назначения мэра

Posted 25 октября, 05:27
Published 25 октября, 05:27
Modified 25 октября, 05:31
Updated 25 октября, 05:31
В среду, 25 октября, в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска был одобрен документ, определяющий, кто и как будет назначать главу города после того, как действующий всенародно избранный мэр Анатолий Локоть доработает свой срок (случится это осенью следующего года). Напомним, что ранее горсовет был вынужден отменить прямые выборы главы муниципалитета — к этому их обязало соответствующее решение регионального Законодательного собрания. Областные парламентарии, в свою очередь, ссылались на соответствующее требование федерального законодательства.
Регламент отбора кандидатов на должность мэра Новосибирска разработан группой городских депутатов под руководством председателя горсовета Дмитрия Асанцева. Согласно этому положению, отбором кандидатур занимается конкурсная комиссия из числа восьми человек — четверо назначаются Советом депутатом, четверо — губернатором региона. При этом сказано, что председателем комиссии обязательно должен быть человек, делегированный главой области.
В ходе первого тура потенциальные кандидаты проходят письменный тест, состоящий из 30 вопросов. Те, кто ответил правильно минимум на 16 вопросов, проходят во второй тур. Во время этого этапа соискатели представляют комиссии свою программу развития города, которую каждый из членов комиссии оценивает по пятибалльной шкале. Набравшие во втором туре средний балл 2,6 и выше проходят в финал. Их кандидатуры выносят на сессию Совета депутатов, которая и делает окончательный выбор в ходе тайного голосования. На сессию должно быть представлено не менее двух претендентов.
Такое положение вещей вызвало критику депутатов как левого, так и правого крыла горсовета.
Представитель «Коалиции 2020» Антон Картавин заострил внимание на том, что отсутствуют требования к членам конкурсной комиссии, не прописаны критерии, кто может, а кто не может входить в ее состав.
«Кандидаты проходят фильтрацию комиссией из восьми человек, в которую может войти кто угодно, назначенный Советом депутатов и губернатором Новосибирской области… И что мы скажем избирателям? Что мы ваше мнение поменяли на мнение людей, которые, может быть, даже не живут в Новосибирске? Может быть, даже не живут в России, может, даже были осуждены за чрезвычайно тяжкие преступления?», — заявил депутат.
Ответ спикера Дмитрия Асанцева свелся к тому, что губернатор и депутаты люди ответственные и не могут назначить в комиссию подобных персонажей.
Коллега Картавина по депутатскому объединению Светлана Каверзина попыталась выяснить, почему в обязательном порядке комиссию должен возглавлять ставленник губернатора. На что получила ответ, что по закону именно губернатор несет ответственность за все решения, принимаемые в регионе и конкретно, в городе Новосибирске.
«Не исключено, что сам губернатор будет входить в состав комиссии», — многозначительно добавил Дмитрий Асанцев.
Председатель профильной комиссии по местному самоуправлению, единоросс Андрей Гудовский дополнил — большая часть бюджета Новосибирска складывается из областных и федеральных трансфертов: «Естественно, было бы не совсем тактично и правильно не назначать председателем человека, которого предлагает губернатор».
Впрочем, довод Гудовского вряд ли можно считать весомым. Коллеги по депутатскому корпусу напомнили ему, что 80% доходов региональной казны обеспечивает именно Новосибирск. В самом же городе остается всего 14% от суммы собранных налогов.
Фракция КПРФ предложила внести поправку об обязательной прямой трансляции в Сети процедуры собеседования комиссии с потенциальными кандидатами и хранении этих записей на сайте мэрии в течение всего срока работы назначенного главы муниципалитета.
Впрочем, коммунисты вряд ли питают какие-то иллюзии относительно прозрачности и беспристрастности работы конкурсной комиссии.
«Я считаю, что такой порядок предполагает фактически назначение мэра города, процедура носит декоративный характер, а местное самоуправление самоуничтожается, по сути дела, прямо сейчас. Мое мнение — поддерживать это нельзя. Горожане нам этого не простят», — заявил Александр Бурмистров, входящий во фракцию КПРФ.
Однако к нему не прислушались даже некоторые партийные товарищи. 32 народных избранника проголосовали за принятие регламента в первом чтении, 4 высказались против, семь человек решили воздержаться.
Поправки ко второму чтению документа депутаты могут подавать до 7 ноября.