81-летняя мама певца из Новосибирска Мити Фомина раскрыла секрет долголетия

После окончания института с профессией патентоведа, Тамара создала семью и родила двоих детей. Кроме работы, она всегда увлекалась шитьем и любила читать и учиться. Она признается, что всегда была занята и не могла позволить себе расслабиться, так как надо было водить детей на разные занятия. Женщина также считает, что всегда нужно иметь цель и стремиться к чему-то в жизни.