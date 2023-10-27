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Мама Мити Фомина

81-летняя мама певца из Новосибирска Мити Фомина раскрыла секрет долголетия

27 октября 2023, 02:49
Фото: На все 100
Мама Мити Фомина
Тамара Павловна, мать певца из Новосибирска Мити Фомина, считает, что секрет ее долголетия заключается в увлечении аюрведой и точечным массажем, активном образе жизни и занятости работой.

Певец Митя Фомин запустил программу «На все 100», в которой исследует регионы с высокой продолжительностью жизни. Одной из героинь шоу стала его мама, Тамара Павловна, которая в 81 год активно живет и чувствует себя прекрасно.

Женщина родилась и выросла в Томске. В детстве она уделяла большое внимание учебе и не занималась другими занятиями. Ее родители жили долго — папа дожил до 90 лет, а мама до 95 лет. Они интересовались аюрведой и точечным массажем, что, по словам Тамары, помогло им дожить до такого преклонного возраста, пишет КП-Новосибирск.

После окончания института с профессией патентоведа, Тамара создала семью и родила двоих детей. Кроме работы, она всегда увлекалась шитьем и любила читать и учиться. Она признается, что всегда была занята и не могла позволить себе расслабиться, так как надо было водить детей на разные занятия. Женщина также считает, что всегда нужно иметь цель и стремиться к чему-то в жизни.

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#Общество#Новосибирск#Семья#Шоу#Эмилия Губарева#Митя Фомин
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