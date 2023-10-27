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Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске

Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске

27 октября 2023, 06:41
Фото: Павел Подкользин/ВК
Один из кандидатов довыборов в городской совет станет Павел Подкользин из Новосибирска, который в прошлом году был признан самым высоким в стране (226 см) и включен в «Книгу рекордов России».

Павел Подкользин родился 15 января 1985 года в Новосибирске. С детства занимался баскетболом, играл на позиции центрового за БК «Новосибирск», получил звание мастера спорта РФ и стал обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России. Он также является одним из десяти российских баскетболистов, которые играли в NBA за всю историю лиги.

В настоящее время Павел занимается актерской деятельностью, снимается в кино и сериалах, а также продолжает заниматься спортом и общественной деятельностью. Он женат и воспитывает двоих сыновей.

30 октября представитель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко объявит о кандидате, который будет участвовать в выборах в Совет депутатов Новосибирска из избирательного округа № 49.

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