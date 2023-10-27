Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Павел Подкользин родился 15 января 1985 года в Новосибирске. С детства занимался баскетболом, играл на позиции центрового за БК «Новосибирск», получил звание мастера спорта РФ и стал обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России. Он также является одним из десяти российских баскетболистов, которые играли в NBA за всю историю лиги.
В настоящее время Павел занимается актерской деятельностью, снимается в кино и сериалах, а также продолжает заниматься спортом и общественной деятельностью. Он женат и воспитывает двоих сыновей.
30 октября представитель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко объявит о кандидате, который будет участвовать в выборах в Совет депутатов Новосибирска из избирательного округа № 49.