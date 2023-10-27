Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске

Павел Подкользин родился 15 января 1985 года в Новосибирске. С детства занимался баскетболом, играл на позиции центрового за БК «Новосибирск», получил звание мастера спорта РФ и стал обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России. Он также является одним из десяти российских баскетболистов, которые играли в NBA за всю историю лиги.