Прошли сутки: в Новосибирске ищут бесследно пропавшую 11-летнюю девочку

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
В Новосибирске пропала 11-летняя Анна Четверикова, которая живет в Ленинском районе. Она ушла из дома 27 октября и не вернулась. Сейчас полиция и волонтёры отряда «ЛизаАлерт» занялись поисками девочки.
По описанию, Анна — худощавая девочка ростом около 160 см. У нее карие глаза и темно-русые волосы. В момент исчезновения она была одета в темно-серую куртку, голубые джинсы, черные ботинки и серую шапку.
Если у вас есть информация о том, где может находиться Анна, просьба срочно сообщить по горячей линии отряда по номеру 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Дополнительную информацию о поиске можно найти на форуме отряда.