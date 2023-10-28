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Девочка пропала вчера

Прошли сутки: в Новосибирске ищут бесследно пропавшую 11-летнюю девочку

28 октября 2023, 02:24
Фото: ЛизаАлерт
Девочка пропала вчера

11-летняя девочка в темно-серой куртке и голубых джинсах пропала в Новосибирске

11-летняя Анна Четверикова пропала в Новосибирске: полиция и волонтёры активно участвуют в поисках девочки.

В Новосибирске пропала 11-летняя Анна Четверикова, которая живет в Ленинском районе. Она ушла из дома 27 октября и не вернулась. Сейчас полиция и волонтёры отряда «ЛизаАлерт» занялись поисками девочки.

По описанию, Анна — худощавая девочка ростом около 160 см. У нее карие глаза и темно-русые волосы. В момент исчезновения она была одета в темно-серую куртку, голубые джинсы, черные ботинки и серую шапку.

Если у вас есть информация о том, где может находиться Анна, просьба срочно сообщить по горячей линии отряда по номеру 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Дополнительную информацию о поиске можно найти на форуме отряда.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Пропажа#Полиция#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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