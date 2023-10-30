Renault Меgane врезался в столб и смялся вместе с водителем в Новосибирске — ФОТО

В Новосибирске автомобиль Renault Меgane врезался в столб на Тайгинской

В Новосибирске водитель едва не погиб, врезавшись на скорости в столб: его машину смяло, а сам пострадавший был госпитализирован в больницу. подробности аварии рассказали в ГИБДД по НСО.