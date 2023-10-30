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Есть пострадавший

Renault Меgane врезался в столб и смялся вместе с водителем в Новосибирске — ФОТО

30 октября 2023, 03:52
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавший

В Новосибирске автомобиль Renault Меgane врезался в столб на Тайгинской

В Новосибирске водитель едва не погиб, врезавшись на скорости в столб: его машину смяло, а сам пострадавший был госпитализирован в больницу. подробности аварии рассказали в ГИБДД по НСО.

В ночь на 30 октября в 02:05, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Тайгинская, в Калининском районе.

Водитель автомобиля «РЕНО МЕГАН», родившийся в 1983 году, не справился с управлением и столкнулся с препятствием, вследствие чего его машина перевернулась. Этим препятствием был столб.

В результате аварии пострадал сам водитель. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД по Новосибирской области.

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