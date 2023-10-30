Renault Меgane врезался в столб и смялся вместе с водителем в Новосибирске — ФОТО

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В ночь на 30 октября в 02:05, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Тайгинская, в Калининском районе.
Водитель автомобиля «РЕНО МЕГАН», родившийся в 1983 году, не справился с управлением и столкнулся с препятствием, вследствие чего его машина перевернулась. Этим препятствием был столб.
В результате аварии пострадал сам водитель. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД по Новосибирской области.