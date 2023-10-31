График выплаты детских пособий с 1 ноября 2023 года: полный список

Семьям, которые получают выплаты из материнского капитала на детей до 3-х лет, они должны прийти по графику 5 ноября, но это выходной день. Поэтому положено, чтобы выплата пришла уже 3-го ноября. Такая выплата положена для семьи, чей доход не выше 32 108 рублей на каждого ее члена. Это два прожиточных минимума для Новосибирской области.