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Выплаты на детей от СФО обычно приходят 3 числа каждого месяца

График выплаты детских пособий с 1 ноября 2023 года: полный список

31 октября 2023, 01:53
Фото: 1MI
Выплаты на детей от СФО обычно приходят 3 числа каждого месяца
Детские пособия от государства по всей России регулярно выплачивает СФР. Но в Новосибирской области положены дополнительные социальные выплаты семьям, проживающим на данной территории. Разбираемся, когда придут деньги в ноябре 2023.

Таким образом, в эту пятницу по графику детские выплаты должны прийти на банковские карты «Мир» сразу нескольким категориям получателей.

Детские выплаты от СФР

Это беременные женщины; неработающие родители, которым положено пособие по уходу за малышом до 1.5 лет.

Придет единое пособие на детей до 17 лет; на детей военнослужащих и мобилизованных придет ежемесячная выплата; малообеспеченным семьям придет пособие на детей от 8 до 17 лет.

3 числа разовая выплата в связи с рождением или усыновлением ребенка тоже поступит от СФР в семьи, где в октябре произошло пополнение.

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Семьям, которые получают выплаты из материнского капитала на детей до 3-х лет, они должны прийти по графику 5 ноября, но это выходной день. Поэтому положено, чтобы выплата пришла уже 3-го ноября. Такая выплата положена для семьи, чей доход не выше 32 108 рублей на каждого ее члена. Это два прожиточных минимума для Новосибирской области.

Работающим родителям пособие на ребенка до 1,5 лет придет 8 ноября.

Жителям Новосибирской области положен ряд региональных выплат на детей. По графику, ежемесячные выплаты перечисляют до 10 ноября.

Социальные выплаты семьям с детьми в Новосибирске

Размеры выплат перечислены на официальном сайте Министерства труда и соцразвития региона.

В их числе выплата на ребенка 3-7 лет, ее получают семьи, в которых доход не больше прожиточного минимума на человека. Размер пособия — 50% от прожиточного минимума для ребенка в регионе, в ноябре 2023 года это 7630.50 рублей, в особо нуждающихся семьях он может составить 75% — 11 445,75 рублей или 100% — 15 261 рублей.

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Также раз в месяц платится пособие на ребенка до 16 лет, но только если среднедушевой доход семьи не превосходит размер прожиточного минимума в Новосибирской области. Размер этой выплаты от 446,01 до 668,99 рублей, для разных категорий родителей, в том числе, воспитывающих детей в одиночку.

Есть и ежемесячная социальная выплата на ребенка инвалида. В 2023 году в Новосибирской области она достигает 444,75 рублей.

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