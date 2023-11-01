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Парень умер в зоне СВО

На СВО погиб 20-летний Валентин Чебыкин из Новосибирской области

1 ноября 2023, 01:17
Фото: Midjourney
Парень умер в зоне СВО
20-летний Валентин Чебыкин из Новосибирской области погиб в зоне СВО, где он служил радистом-разведчиком и участвовал в боях на Украине, получив тяжелое осколочное ранение и скончавшись от обширной кровопотери.

В селе Чернаковка Кыштовского района Новосибирской области прошло прощание и похороны 20-летнего Валентина Чебыкина, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщает газета «Правда Севера».

Валентин родился 9 февраля 2003 года в Чернаковке. Он окончил девять классов местной школы в 2018 году и поступил в Новосибирский речной колледж, но вскоре решил вернуться в школу и получил аттестат в Новомайзасской школе через 2 года. Затем он учился на ветеринарного врача и в 2021 году отправился служить в армию, где был распределен в мотострелковые войска. Через год Валентин был призван на службу и начал обучение в Колыванском аграрном колледже.

Фото: sevgazeta.ru

Весной 2023 года Валентин заключил контракт с Минобороны РФ и стал радистом-разведчиком в группе связи под позывным «Шрам». 20 октября его разведывательная группа подверглась минометному обстрелу в районе населенного пункта Водяной. Валентин получил серьезное ранение от осколков и через 2,5 часа скончался вследствие обильной потери крови. Его посмертно наградили орденом Мужества.

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