На СВО погиб 20-летний Валентин Чебыкин из Новосибирской области

Валентин родился 9 февраля 2003 года в Чернаковке. Он окончил девять классов местной школы в 2018 году и поступил в Новосибирский речной колледж, но вскоре решил вернуться в школу и получил аттестат в Новомайзасской школе через 2 года. Затем он учился на ветеринарного врача и в 2021 году отправился служить в армию, где был распределен в мотострелковые войска. Через год Валентин был призван на службу и начал обучение в Колыванском аграрном колледже.