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Юношу могли довести до самоубийства

Путь в никуда: новосибирский студент мог погибнуть из-за финансовых лжегуру

2 ноября 2023, 06:00
Фото: 1MI
Юношу могли довести до самоубийства

В Новосибирске студент мог погибнуть из-за агрессивных коучей по финансам

В Кировском районе Новосибирска 30 октября обнаружили тело 17-летнего студента. Юноша выбросился из окна. Родные и близкие погибшего считают, что он подвергся влиянию агрессивных коучей по финансам.

Алексей* (имя изменено) учился на экономиста и всегда интересовался финансами и инвестициями. Но за неделю до гибели парень сильно изменился: стал вести себя холодно с близкими и не отвечать на звонки. Также он буквально заставлял всех приобретать пластиковые и сим-карты одного банка. Финансовая схема якобы могла принести большой доход.

«Никуда не выходил и сидел дома, абсолютно ни с кем не общался из друзей. Меня практически обругал, когда я ему позвонила. Возможно, его что-то тревожило, но не с кем было поговорить. Ему явно мозги промыли», — рассказала Infopro54 подруга Алексея.

Также Алексей рассказывал маме и друзьям, что главное в жизни — заработать побольше денег и быть успешным. Финансовая неуспешность практически равносильна нищете и с такими людьми общаться якобы не стоит. В итоге юноша полностью потерял интерес к учебе и изменил свой круг общения.

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Знакомый семьи и депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров изучил предсмертную записку студента и чат, в котором он общался с «успешными» людьми.

«Создается ощущение, что мальчику агрессивно промывали мозги. Поставили задачу продать и заработать как можно больше — любой ценой. Но у него это не получалось», — рассказал депутат.

При этом само окружение вело себя странно. Утверждается, что парню выдали стикер «гори в аду», а второй темой общения в чате была смерть. «Маргулан Сейсембаев считает, моя цель ― это тоже смерть», — такая запись обнаружилась в тетрадке с конспектами, найденной у Алексея.

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Сейчас по данному инциденту проводится доследственная проверка. Александр Бурмистров публично обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в трагедии.

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