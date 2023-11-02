Путь в никуда: новосибирский студент мог погибнуть из-за финансовых лжегуру

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Алексей* (имя изменено) учился на экономиста и всегда интересовался финансами и инвестициями. Но за неделю до гибели парень сильно изменился: стал вести себя холодно с близкими и не отвечать на звонки. Также он буквально заставлял всех приобретать пластиковые и сим-карты одного банка. Финансовая схема якобы могла принести большой доход.
«Никуда не выходил и сидел дома, абсолютно ни с кем не общался из друзей. Меня практически обругал, когда я ему позвонила. Возможно, его что-то тревожило, но не с кем было поговорить. Ему явно мозги промыли», — рассказала Infopro54 подруга Алексея.
Также Алексей рассказывал маме и друзьям, что главное в жизни — заработать побольше денег и быть успешным. Финансовая неуспешность практически равносильна нищете и с такими людьми общаться якобы не стоит. В итоге юноша полностью потерял интерес к учебе и изменил свой круг общения.
Знакомый семьи и депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров изучил предсмертную записку студента и чат, в котором он общался с «успешными» людьми.
«Создается ощущение, что мальчику агрессивно промывали мозги. Поставили задачу продать и заработать как можно больше — любой ценой. Но у него это не получалось», — рассказал депутат.
При этом само окружение вело себя странно. Утверждается, что парню выдали стикер «гори в аду», а второй темой общения в чате была смерть. «Маргулан Сейсембаев считает, моя цель ― это тоже смерть», — такая запись обнаружилась в тетрадке с конспектами, найденной у Алексея.
Сейчас по данному инциденту проводится доследственная проверка. Александр Бурмистров публично обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в трагедии.