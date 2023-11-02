Путь в никуда: новосибирский студент мог погибнуть из-за финансовых лжегуру

Алексей* (имя изменено) учился на экономиста и всегда интересовался финансами и инвестициями. Но за неделю до гибели парень сильно изменился: стал вести себя холодно с близкими и не отвечать на звонки. Также он буквально заставлял всех приобретать пластиковые и сим-карты одного банка. Финансовая схема якобы могла принести большой доход.