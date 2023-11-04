atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Изрезанную ножом девочку выписали из больницы под Новосибирском

Изрезанную ножом девочку выписали из больницы под Новосибирском

4 ноября 2023, 13:28
Фото: 1MI
Девочку, которую изрезала одноклассница ножом в лесу под Новосибирском, выписали из больницы: ребенку предстоит долгая реабилитация.

Врачи выписали из больницы 13-летнюю девочку, которую ее знакомая ножом изрезала в лесу неподалеку от Новосибирска, в Оби. Теперь перед ребенком стоит тяжелый путь восстановления.

По словам матери пострадавшей девочки, у нее оставались глубокие порезы на лице, которые затронули нервы. Восстановление после такого жестокого нападения потребует как минимум год, сообщает «КП-Новосибирск».

14-летняя девушка, которая совершила нападение, находится под домашним арестом. Такое наказание вызывает возмущение родителей пострадавшей девочки, и они намерены обжаловать данное решение.

Напомним, что 14-летняя девочка пригласила свою знакомую на прогулку в лес. Там она напала на нее с канцелярским ножом, который она заранее спрятала в рукаве. Она даже попыталась отрезать язык у школьницы, но 13-летняя жертва убедила не делать этого. В конечном итоге, подросток оставила свою жертву лежать под деревом в луже крови, но ей удалось позвонить в службу экстренной помощи. Через 40 минут ребенка нашли. Тем временем, отец обвиняемой отрицает вину своей дочери.

Психэкспертизу назначили порезавшей подружку ножом девочке из Оби
Узнать подробнее
Читайте также:
14-летняя девочка-подросток изуродовала подругу ножом под НовосибирскомПод Новосибирском девочка пырнула подругу канцелярским ножомИзрезанную ножом в Оби девочку перевели в палату
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Нападение#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Илья Муромец и выставка хлеба: программа Дня народного единства 2023 в Новосибирске
Вчера, 08:47
Наградят ли сына Рамзана Кадырова в Новосибирской области?
Сегодня, 04:19
Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
2 ноября, 03:11
Портрет идеального мужчины описала нейросеть для женщин из Новосибирска
Сегодня, 01:20
Психоз начинается с бессонницы — об обострениях рассказала психиатр из Новосибирска
Вчера, 11:42
Актриса из Новосибирска Софья Зайка сыграла в сериале роль Екатерины Великой
Сегодня, 03:17