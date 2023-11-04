Изрезанную ножом девочку выписали из больницы под Новосибирском

Напомним, что 14-летняя девочка пригласила свою знакомую на прогулку в лес. Там она напала на нее с канцелярским ножом, который она заранее спрятала в рукаве. Она даже попыталась отрезать язык у школьницы, но 13-летняя жертва убедила не делать этого. В конечном итоге, подросток оставила свою жертву лежать под деревом в луже крови, но ей удалось позвонить в службу экстренной помощи. Через 40 минут ребенка нашли. Тем временем, отец обвиняемой отрицает вину своей дочери.