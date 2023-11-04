Изрезанную ножом девочку выписали из больницы под Новосибирском

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Врачи выписали из больницы 13-летнюю девочку, которую ее знакомая ножом изрезала в лесу неподалеку от Новосибирска, в Оби. Теперь перед ребенком стоит тяжелый путь восстановления.
По словам матери пострадавшей девочки, у нее оставались глубокие порезы на лице, которые затронули нервы. Восстановление после такого жестокого нападения потребует как минимум год, сообщает «КП-Новосибирск».
14-летняя девушка, которая совершила нападение, находится под домашним арестом. Такое наказание вызывает возмущение родителей пострадавшей девочки, и они намерены обжаловать данное решение.
Напомним, что 14-летняя девочка пригласила свою знакомую на прогулку в лес. Там она напала на нее с канцелярским ножом, который она заранее спрятала в рукаве. Она даже попыталась отрезать язык у школьницы, но 13-летняя жертва убедила не делать этого. В конечном итоге, подросток оставила свою жертву лежать под деревом в луже крови, но ей удалось позвонить в службу экстренной помощи. Через 40 минут ребенка нашли. Тем временем, отец обвиняемой отрицает вину своей дочери.