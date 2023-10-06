Изрезанную ножом в Оби девочку перевели в палату

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
«Девочка переведена в отделение. Рядом с ней находится мама», — утверждает инсайдер «НГС Новосибирск».
За жизнь ребенка врачи боролись в течение нескольких дней. Школьница попала к медикам с серьезными порезами лица, шеи и рук. Операция длилась свыше пяти часов, девочка находилась в тяжелом состоянии.
Недавно стали известны возможные подробности инцидента. В Telegram-канале Mash Siberia утверждается, что тринадцатилетняя пострадавшая рассказала, как все произошло. По ее словам, 14-летняя знакомая позвала погулять в лес, где и напала с канцелярским ножом. При этом девочка якобы видела лезвие заранее. Причиной случившегося могла стать зависть к красоте жертвы.
Сама подозреваемая сейчас должна пройти психиатрическую экспертизу. Ее отец уже заявил о полной невиновности дочери.