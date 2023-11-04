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Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске по отзывам 2ГИС

Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске по отзывам 2ГИС

4 ноября 2023, 07:24
Фото: 1MI
Новосибирцы, которые посетили поликлиники, часто оставляют отзывы о работе этих медицинских учреждений. По комментариям в сервисе 2ГИС стало известно, какие поликлиники получили самые низкие и высокие оценки.

Два медицинских учреждения получили самые низкие баллы в сервисе 2ГИС. Городская поликлиника №2 на Лазурной, 20/1 получила оценку 1,8 балла. Пациенты жалуются на качество услуг. По мнению комментаторов, поликлиника не проявляет уважение к посетителям и игнорирует их претензии.

Городская поликлиника №16 на Котовского, 40 получила 1,5 балла. Было много жалоб на долгое ожидание и низкое качество медицинской помощи.

С другой стороны, самую высокую оценку получила Городская клиническая поликлиника №21 на Телевизионной, 13а. Ей поставили 3,1 балла. Пациенты довольны работой врачей и регистратуры.

В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС
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