Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске по отзывам 2ГИС

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Два медицинских учреждения получили самые низкие баллы в сервисе 2ГИС. Городская поликлиника №2 на Лазурной, 20/1 получила оценку 1,8 балла. Пациенты жалуются на качество услуг. По мнению комментаторов, поликлиника не проявляет уважение к посетителям и игнорирует их претензии.
Городская поликлиника №16 на Котовского, 40 получила 1,5 балла. Было много жалоб на долгое ожидание и низкое качество медицинской помощи.
С другой стороны, самую высокую оценку получила Городская клиническая поликлиника №21 на Телевизионной, 13а. Ей поставили 3,1 балла. Пациенты довольны работой врачей и регистратуры.