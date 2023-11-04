Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске по отзывам 2ГИС

Два медицинских учреждения получили самые низкие баллы в сервисе 2ГИС. Городская поликлиника №2 на Лазурной, 20/1 получила оценку 1,8 балла. Пациенты жалуются на качество услуг. По мнению комментаторов, поликлиника не проявляет уважение к посетителям и игнорирует их претензии.