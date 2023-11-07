Цены на мебель растут в Новосибирске — причину назвала эксперт Банка России

Одной из основных причин является увеличение количества сделок по продаже недвижимости. При переезде в новые помещения требуется обустраивать их мебелью, что приводит к увеличению спроса и, соответственно, к росту цен. За 9 месяцев в регионе было сдано более 2 миллионов квадратных метров жилья, как сообщает Росстат.