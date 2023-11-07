Цены на мебель растут в Новосибирске — причину назвала эксперт Банка России

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Марина Асаралиева, первый замначальника Сибирского ГУ Банка России, объяснила причины роста цен на мебель в Новосибирске.
Одной из основных причин является увеличение количества сделок по продаже недвижимости. При переезде в новые помещения требуется обустраивать их мебелью, что приводит к увеличению спроса и, соответственно, к росту цен. За 9 месяцев в регионе было сдано более 2 миллионов квадратных метров жилья, как сообщает Росстат.
Также на повышение цен влияют затраты на комплектующие, приобретаемые за границей. Производителям приходится покрывать растущие расходы, вынуждая покупателей раскошелиться.
Именно эти два фактора послужили началом стремительного роста цен на мебель с сентября 2023 года.