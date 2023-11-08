С погибшим участником СВО Семеном Лазаревым простятся в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Новосибирской области собираются проститься с участником СВО Семёном Лазаревым, который погиб во время выполнения специальной военной операции.
Траурное прощание с ним состоится 9 ноября в Сузунском районе в 10:00. Мероприятие пройдет в Битковском Доме культуры и начнется в 13:00. Подробностей о жизни и гибели бойца нет.
Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в октябре. Среди погибших были как добровольцы, так и мобилизованные.