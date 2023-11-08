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Мужчина погиб в бою

С погибшим участником СВО Семеном Лазаревым простятся в Новосибирской области

8 ноября 2023, 09:12
Фото: Администрация Сузунского района
Мужчина погиб в бою
В Новосибирской области простятся с Семеном Лазаревым, который погиб в ходе специальной военной операции.

В Новосибирской области собираются проститься с участником СВО Семёном Лазаревым, который погиб во время выполнения специальной военной операции.

Траурное прощание с ним состоится 9 ноября в Сузунском районе в 10:00. Мероприятие пройдет в Битковском Доме культуры и начнется в 13:00. Подробностей о жизни и гибели бойца нет.

Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в октябре. Среди погибших были как добровольцы, так и мобилизованные.

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