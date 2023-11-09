В 2024 году в Новосибирске может появиться оплата проезда в метро по лицу

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В следующем году в шести российских городах, включая Новосибирск, можно будет оплачивать проезд в метро с помощью биометрических данных. Это сообщение поступило от Владислава Поволоцкого, генерального директора АО «Центр Биометрических Технологий», сообщают РИА-Новости.
В настоящее время интеграция с метрополитеном в Москве находится на финальной стадии и будет завершена в этом году. Затем планируется обеспечить возможность оплаты проезда по лицу в еще шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
В Казани, Самаре и Екатеринбурге уже разработаны и подтверждены дорожные карты для внедрения данной системы. В остальных городах ЦБТ планирует утвердить эти карты в ближайшие дни.