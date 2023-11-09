atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

В 2024 году в Новосибирске может появиться оплата проезда в метро по лицу

В 2024 году в Новосибирске может появиться оплата проезда в метро по лицу

9 ноября 2023, 02:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В 2024 году в Новосибирске, а также в других российских городах, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Самару, возможно появление оплаты проезда в метро с использованием биометрических данных.

В следующем году в шести российских городах, включая Новосибирск, можно будет оплачивать проезд в метро с помощью биометрических данных. Это сообщение поступило от Владислава Поволоцкого, генерального директора АО «Центр Биометрических Технологий», сообщают РИА-Новости.

В настоящее время интеграция с метрополитеном в Москве находится на финальной стадии и будет завершена в этом году. Затем планируется обеспечить возможность оплаты проезда по лицу в еще шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

В Казани, Самаре и Екатеринбурге уже разработаны и подтверждены дорожные карты для внедрения данной системы. В остальных городах ЦБТ планирует утвердить эти карты в ближайшие дни.

Стоимость проезда в метро Новосибирска может вырасти вдвое за 10 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Проезд в метро увеличат до 38 рублей: как это объясняют в мэрииМетро в Новосибирске ждут изменения: город получит субсидию от регионаПравительство региона выделит Новосибирску субсидию на разработку новых станций метро
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Метро#Эмилия Губарева#Проезд
Подпишитесь
Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта
7 ноября, 02:36
В Новосибирске цены на балет «Щелкунчик» в НОВАТе взлетели до 20 тысяч рублей
Сегодня, 01:31
Билеты в ледовый городок на Михайловской набережной подорожают в Новосибирске
Сегодня, 05:04
Замглавы Минздрава проверил новосибирские больницы — зачем приезжал чиновник
Вчера, 10:58
Россия без Курил и Донбасса: возмутительная карта появилась в аэропорту Толмачево
Вчера, 10:25
В честь Дня Сибири новосибирцы выстроились в огромную надпись «Сибирь»
Сегодня, 01:21