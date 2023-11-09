В 2024 году в Новосибирске может появиться оплата проезда в метро по лицу

В настоящее время интеграция с метрополитеном в Москве находится на финальной стадии и будет завершена в этом году. Затем планируется обеспечить возможность оплаты проезда по лицу в еще шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.