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Новосибирск попал в ТОП-3 городов, где любят фастфуд

Новосибирск попал в ТОП-3 городов, где любят фастфуд

11 ноября 2023, 08:33
Фото: atas.info
Новосибирск входит в тройку городов России с самой высокой долей любителей фастфуда: особенно популярной является картошка-фри.

Исследование, проведенное сервисом «Авито Работа» и сетью «Бургер Кинг», позволило выяснить, какие города России предпочитают рестораны быстрого питания. В результате анализа пищевых предпочтений 10 000 работающих россиян было установлено, что около трети опрошенных (29%) посещают фастфуд один или несколько раз в неделю.

Оказалось, что больше всего сторонников фастфуда проживает в Красноярске (51%), Ростове-на-Дону (43%), Новосибирске (39%), Москве (37%) и Нижнем Новгороде (35%).

При этом 17% россиян выбирают быстрое питание для обеда 2-3 раза в месяц, а 25% стремятся ограничить его потребление одним разом в течение 30 дней.

В целом, количество поклонников и противников фастфуда оказалось примерно равным. Однако исследователи отметили, что молодые люди проявляют более яркую преданность к быстрому питанию на обед.

Согласно данным «Бургер Кинга», наиболее популярным блюдом в фастфуде является картофель фри. За год посетители сети потратили на него более 9 миллиардов рублей.

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