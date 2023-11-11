Новосибирск попал в ТОП-3 городов, где любят фастфуд

Исследование, проведенное сервисом «Авито Работа» и сетью «Бургер Кинг», позволило выяснить, какие города России предпочитают рестораны быстрого питания. В результате анализа пищевых предпочтений 10 000 работающих россиян было установлено, что около трети опрошенных (29%) посещают фастфуд один или несколько раз в неделю.