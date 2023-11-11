Новосибирск попал в ТОП-3 городов, где любят фастфуд

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Исследование, проведенное сервисом «Авито Работа» и сетью «Бургер Кинг», позволило выяснить, какие города России предпочитают рестораны быстрого питания. В результате анализа пищевых предпочтений 10 000 работающих россиян было установлено, что около трети опрошенных (29%) посещают фастфуд один или несколько раз в неделю.
Оказалось, что больше всего сторонников фастфуда проживает в Красноярске (51%), Ростове-на-Дону (43%), Новосибирске (39%), Москве (37%) и Нижнем Новгороде (35%).
При этом 17% россиян выбирают быстрое питание для обеда 2-3 раза в месяц, а 25% стремятся ограничить его потребление одним разом в течение 30 дней.
В целом, количество поклонников и противников фастфуда оказалось примерно равным. Однако исследователи отметили, что молодые люди проявляют более яркую преданность к быстрому питанию на обед.
Согласно данным «Бургер Кинга», наиболее популярным блюдом в фастфуде является картофель фри. За год посетители сети потратили на него более 9 миллиардов рублей.