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Тело 77-летнего рыбака нашли в реке Обь в Новосибирске

Тело 77-летнего рыбака нашли в реке Обь в Новосибирске

11 ноября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Найдено тело погибшего рыбака в реке Обь в Новосибирске; следователи из СУ СКР уже начали свою работу по выяснению причин и обстоятельств его смерти.

В реке Обь в Новосибирске было найдено тело мужчины. Как уточнили спасатели, ему было 77 лет. Погибший был одет в одежду рыбака.

Информация о происшествии была опубликована в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Представители Следственного комитета России по Новосибирской области также подтвердили этот факт и сообщили, что проводится осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства случившегося. Результаты проверки будут использованы для принятия процессуального решения.

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#Общество#Новосибирск#Спасатели#Рыбак#Труп#МАСС#Эмилия Губарева#Обь
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