Тело 77-летнего рыбака нашли в реке Обь в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В реке Обь в Новосибирске было найдено тело мужчины. Как уточнили спасатели, ему было 77 лет. Погибший был одет в одежду рыбака.
Информация о происшествии была опубликована в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Представители Следственного комитета России по Новосибирской области также подтвердили этот факт и сообщили, что проводится осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства случившегося. Результаты проверки будут использованы для принятия процессуального решения.