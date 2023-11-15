Фабрика «С-Теп» под Новосибирском обжаловала введение процедуры банкротства

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Судебное определение первой инстанции отказало в удовлетворении ходатайства завода о прекращении производства по делу о банкротстве из-за отсутствия финансирования процедуры. Представители Сбербанка представили заявление о признании «С-Теп» банкротом с долгом в размере 1,3 миллиарда рублей.
В августе 2022 года министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что общий долг завода «С-Теп» составляет 7 миллиардов рублей.
В июле текущего года Гончаров сообщил, что оборудование завода сдали в аренду. Производство на заводе продолжается, но в меньшем масштабе. «Оборудование используется не полностью, хотя завод не стоит без работы», — отметил министр.
В октябре 2022 года частное охранное предприятие «Брест Плюс» подало иск в суд с требованием признания завода «С-Теп» несостоятельным из-за просроченного кредита в размере 837 080 рублей.