atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Фабрика «С-Теп» под Новосибирском обжаловала введение процедуры банкротства

Фабрика «С-Теп» под Новосибирском обжаловала введение процедуры банкротства

15 ноября 2023, 04:59
Фото: atas.info
Завод «С-Теп» в Бердске, который занимается производством обуви, решил подать апелляцию на решение Арбитражного суда Новосибирской области о начале процедуры банкротства. Заседание по данному делу назначено на 13 декабря.

Судебное определение первой инстанции отказало в удовлетворении ходатайства завода о прекращении производства по делу о банкротстве из-за отсутствия финансирования процедуры. Представители Сбербанка представили заявление о признании «С-Теп» банкротом с долгом в размере 1,3 миллиарда рублей.

В августе 2022 года министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что общий долг завода «С-Теп» составляет 7 миллиардов рублей.

В июле текущего года Гончаров сообщил, что оборудование завода сдали в аренду. Производство на заводе продолжается, но в меньшем масштабе. «Оборудование используется не полностью, хотя завод не стоит без работы», — отметил министр.

В октябре 2022 года частное охранное предприятие «Брест Плюс» подало иск в суд с требованием признания завода «С-Теп» несостоятельным из-за просроченного кредита в размере 837 080 рублей.

Структура Ростеха требует 6 млн рублей с новосибирского завода имени Коминтерна
Узнать подробнее
Читайте также:
«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в НовосибирскеВ Новосибирске с детской клиники потребовали 5 миллионов за «чужое» названиеОрганизаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске завалили исками
#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#Апелляция#Бердск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Пуск откладывается»: аудиторы КСП назвали степень готовности 4 моста в Новосибирске
Вчера, 06:50
В остановке стройки 4 моста в Новосибирске ГК ВИС обвинила правительство региона
Вчера, 14:24
Что скрывается за внешней роскошью особняков за 100 млн рублей и выше
Вчера, 10:03
За деньги — да: как богатые регионы зовут новосибирских контрактников на СВО
Вчера, 08:49
КСП: данные о ненормативных дорогах в Новосибирской области недостоверны
Вчера, 11:01
Новосибирск «прохлопал» проектирование метро в 2023 году — депутаты Заксобрания
Вчера, 10:00