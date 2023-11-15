Из-за взрыва в «Векторе» затопило насосную станцию в Кольцово — так ли это?

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В соцсетях начали распространять сообщение об отключении горячего и холодного водоснабжения в наукограде Кольцово. Местные жители уверяют: в центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв, из-за которого затопило водонасосную станцию. Любая вода теперь заражена, и пить ее крайне опасно.
Мэр наукограда Николай Красников, разъяснил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что в городе произошла авария, которая привела к прерыванию водоснабжения. Он уточнил, что сам лично посещал водонасосную станцию, где произошло подтопление и аварийное отключение насосов.
«Чтобы разобраться в ситуации и запустить всю систему, специалистам Горводоканала потребовалось определённое время. В связи с этим был организован особый режим работ дошкольных и школьных учреждений. По причине особого водоснабжения несколько сокращены первые смены и составлен график подвоза воды», — объяснил мэр.
Проблема с отключением воды, по его словам, не связана с аварией в центре вирусологии «Вектор», где, как утверждалось ранее, произошел взрыв. Источники информации из «Вектора» также опровергли эту информацию, заявив, что они не имеют отношения к водоснабжению в наукограде.
В Кольцово действительно произошла авария, из-за которой прекратилась подача воды. Однако вода была пригодна для питья, а никакого взрыва не было.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.