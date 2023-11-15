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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Из-за взрыва в «Векторе» затопило насосную станцию в Кольцово — так ли это?

Из-за взрыва в «Векторе» затопило насосную станцию в Кольцово — так ли это?

15 ноября 2023, 11:43
Фото: 1MI
Жители поселка Кольцово Новосибирской области обсуждают в соцсетях и мессенджерах, что насосную станцию якобы затопило сточными водами, в связи с этим вода из-под крана стала не пригодна для питья. Некоторые пользователи сообщают, что произошел взрыв. Рассказываем, так ли это.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В соцсетях начали распространять сообщение об отключении горячего и холодного водоснабжения в наукограде Кольцово. Местные жители уверяют: в центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв, из-за которого затопило водонасосную станцию. Любая вода теперь заражена, и пить ее крайне опасно.

Мэр наукограда Николай Красников, разъяснил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что в городе произошла авария, которая привела к прерыванию водоснабжения. Он уточнил, что сам лично посещал водонасосную станцию, где произошло подтопление и аварийное отключение насосов.

«Чтобы разобраться в ситуации и запустить всю систему, специалистам Горводоканала потребовалось определённое время. В связи с этим был организован особый режим работ дошкольных и школьных учреждений. По причине особого водоснабжения несколько сокращены первые смены и составлен график подвоза воды», — объяснил мэр.

Проблема с отключением воды, по его словам, не связана с аварией в центре вирусологии «Вектор», где, как утверждалось ранее, произошел взрыв. Источники информации из «Вектора» также опровергли эту информацию, заявив, что они не имеют отношения к водоснабжению в наукограде.

В Кольцово действительно произошла авария, из-за которой прекратилась подача воды. Однако вода была пригодна для питья, а никакого взрыва не было.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Отключение#Эмилия Губарева#Кольцово
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