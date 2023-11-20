16 из 19 продовольственных рынков закрылись в Новосибирске за 17 лет

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:35
Только три продовольственных рынка остались в Новосибирске к ноябрю 2023 года. До 2006 года в областной столице существовало 19 таких рынков. За 17 лет произошло существенное сокращение.
Сейчас в Новосибирске функционируют Ленинский, Октябрьский и Центральный рынки (в 2021 году часть последнего рынка передали под гастрокорт).
Глава Новосибирского облпотребсоюза Сергей Сапсай сообщил, что некоторые закрытые рынки передали в торговые центры и гастрокорты. Одна из главных причин таких изменений — закон об ужесточении деятельности рынков, пишет BFM-Новосибирск.
Также на сокращение числа торговых рынков повлияли новые торговые сети и снижение покупательской способности. По мнению эксперта, для сохранения таких рынков необходимо разрешить владельцам торговлю с автотранспорта.