В Новосибирске жильцы треснувшей хрущевки обратились к главе СКР Бастрыкину

Видеообращение жителей дома на улице Римского-Корсакова было опубликовано депутатам Государственной Думы и главе Следкома Александру Бастрыкину. В январе 2023 года, на стыке пятого этажа, по шву от основания до крыши, треснула стена дома. Ремонт дома начался прошлым летом, но, по словам жителей, он до сих пор не закончен.