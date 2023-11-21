В Новосибирске жильцы треснувшей хрущевки обратились к главе СКР Бастрыкину

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Жители старого дома в Новосибирске обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По их словам, в результате ремонта здания, 100 тонн горячей воды попали в подвал пятиэтажки на улице Римского-Корсакова. Жильцы утверждают, что дом все еще находится в аварийном состоянии, несмотря на затраченные 25 миллионов.
Видеообращение жителей дома на улице Римского-Корсакова было опубликовано депутатам Государственной Думы и главе Следкома Александру Бастрыкину. В январе 2023 года, на стыке пятого этажа, по шву от основания до крыши, треснула стена дома. Ремонт дома начался прошлым летом, но, по словам жителей, он до сих пор не закончен.
По их словам, муниципалитет владеет всем первым этажом и двумя подвальными помещениями дома. Следственным управлением Следственного комитета России по региону начата проверка по фактам, указанным в обращении жителей. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение сообщить о ходе проверки и о результатах дела.