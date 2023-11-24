«Метро МиР» обвинили в хищении 9 млн из бюджетных средств в Новосибирске

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После проверки соответствия законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прокуратура Новосибирска возбудила уголовное дело о хищении крупной суммы денег из бюджета.
Оказалось, что МП «Метро МиР» заключило контракт с МКДОУ «Детский сад 35» и МКУ «УКС» на строительство ливневой канализации. Однако неустановленные сотрудники МП фактически не выполнили работы по этому контракту. В результате этого бездействия, на асфальте рядом с детским садом образовались провалы.
Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Причиненный ущерб составляет около 9 миллионов рублей.