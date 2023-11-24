«Метро МиР» обвинили в хищении 9 млн из бюджетных средств в Новосибирске

Оказалось, что МП «Метро МиР» заключило контракт с МКДОУ «Детский сад 35» и МКУ «УКС» на строительство ливневой канализации. Однако неустановленные сотрудники МП фактически не выполнили работы по этому контракту. В результате этого бездействия, на асфальте рядом с детским садом образовались провалы.