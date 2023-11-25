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Мост сдадут в лучшем случае в 2024 году

«Решения согласованы»: группа ВИС — Ростехнадзору о нарушениях на стройке 4 моста

25 ноября 2023, 14:01
Фото: t.me/vis_group
Мост сдадут в лучшем случае в 2024 году

Концессионер ответил на претензии Ростехнадзора к стройке моста в Новосибирске

По словам представителей группы ВИС, нарушения на стройке четвертого моста в Новосибтирске носят формальный характер и не влияют ни на качество работ, ни на их темп

Группа ВИС выпустила официальное заявление в ответ на сообщение Сибирского управления Ростехнадзора о десятках нарушений, выявленных в ходе инспекции стройплощадки четвертого моста через Обь в Новосибирске.

«Никаких нарушений, влияющих на конструктив моста, не выявлено», — заявили представители концессионера, подчеркнув, что недочеты, о которых сообщали в надзорной инстанции, касаются необходимости внесения применённых при строительстве решений в проектную документацию.

«Все решения согласованы проектировщиками в рабочей документации», — говорится в сообщении. Претензии будут устранены в рабочем порядке и не влияют на темпы стройки.

Ранее о серьезных конструктивных ошибках, допущенных строителями четвертого моста через Обь, заявил депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин. Он не исключает, что часть конструкций придется сносить.

Договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.

По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023, теперь говорят, что в лучшем случае, все работы завершат в 2024 году.

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#Новосибирск#Скандал с четвертым мостом: переправа разожгла войну между правительством и ГК «ВИС»#Стройка#Нарушения#Мост#ГК ВИС
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