«Решения согласованы»: группа ВИС — Ростехнадзору о нарушениях на стройке 4 моста

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Группа ВИС выпустила официальное заявление в ответ на сообщение Сибирского управления Ростехнадзора о десятках нарушений, выявленных в ходе инспекции стройплощадки четвертого моста через Обь в Новосибирске.
«Никаких нарушений, влияющих на конструктив моста, не выявлено», — заявили представители концессионера, подчеркнув, что недочеты, о которых сообщали в надзорной инстанции, касаются необходимости внесения применённых при строительстве решений в проектную документацию.
«Все решения согласованы проектировщиками в рабочей документации», — говорится в сообщении. Претензии будут устранены в рабочем порядке и не влияют на темпы стройки.
Ранее о серьезных конструктивных ошибках, допущенных строителями четвертого моста через Обь, заявил депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин. Он не исключает, что часть конструкций придется сносить.
Договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023, теперь говорят, что в лучшем случае, все работы завершат в 2024 году.