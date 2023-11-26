Гости зарезали хозяина дома на застолье в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Во время застолья под Новосибирском произошло ужасное происшествие. В ходе вечеринки в доме в Болотном двое гостей были зарезаны. Следствие задержало мужчину и женщину, подозреваемых в совершении этих убийств.
По предварительной информации, подозреваемые проводили время вместе со своими знакомыми 25 ноября. В процессе празднования возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемые нанесли множество ударов руками и ногами по жизненно важным органам своих жертв.
Затем одна из гостей, 28-летняя женщина, схватила нож и нанесла один удар в область груди хозяина дома. В результате этого инцидента двое людей погибли на месте.
Сейчас следствие возбудило уголовное дело. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.