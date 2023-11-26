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Гости зарезали хозяина дома на застолье в Новосибирской области

Гости зарезали хозяина дома на застолье в Новосибирской области

26 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI
В ходе застолья между гостями возник конфликт, в результате которого мужчина и женщина совершили двойное убийство, а затем скрылись с места преступления, сообщили в СКР по региону.

Во время застолья под Новосибирском произошло ужасное происшествие. В ходе вечеринки в доме в Болотном двое гостей были зарезаны. Следствие задержало мужчину и женщину, подозреваемых в совершении этих убийств.

По предварительной информации, подозреваемые проводили время вместе со своими знакомыми 25 ноября. В процессе празднования возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемые нанесли множество ударов руками и ногами по жизненно важным органам своих жертв.

Затем одна из гостей, 28-летняя женщина, схватила нож и нанесла один удар в область груди хозяина дома. В результате этого инцидента двое людей погибли на месте.

Сейчас следствие возбудило уголовное дело. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Уголовное дело#Эмилия Губарева
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