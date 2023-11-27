Новосибирец сделал предложение своей девушке в Bla Bla Bar

Молодой человек обратился к своей возлюбленной со словами: «Мы уже давно вместе, и я очень сильно тебя люблю. У меня есть для тебя один вопрос: ты готова выйти за меня замуж?» Девушка ответила ему согласием, ознаменовав начало новой главы их отношений.