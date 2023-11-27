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Новосибирец сделал предложение своей девушке в Bla Bla Bar

Новосибирец сделал предложение своей девушке в Bla Bla Bar

27 ноября 2023, 04:00
Фото: 1MI
В Новосибирске произошло интересное событие в одном из баров: мужчина сделал предложение своей девушке.

В популярном баре Bla Bla Bar мужчина решил сделать предложение своей возлюбленной. Видео этого романтичного момента было опубликовано в телеграмм-канале «АСТ-54 Black».

Предложение руки и сердца было сделано во время концерта, на котором выступали известные музыканты Andery Toronto, Диман Брюханов и Лёша Стелит. Один из зрителей успел запечатлеть этот незабываемый момент.

Молодой человек обратился к своей возлюбленной со словами: «Мы уже давно вместе, и я очень сильно тебя люблю. У меня есть для тебя один вопрос: ты готова выйти за меня замуж?» Девушка ответила ему согласием, ознаменовав начало новой главы их отношений.

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