Новосибирец сделал предложение своей девушке в Bla Bla Bar

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:02
В популярном баре Bla Bla Bar мужчина решил сделать предложение своей возлюбленной. Видео этого романтичного момента было опубликовано в телеграмм-канале «АСТ-54 Black».
Предложение руки и сердца было сделано во время концерта, на котором выступали известные музыканты Andery Toronto, Диман Брюханов и Лёша Стелит. Один из зрителей успел запечатлеть этот незабываемый момент.
Молодой человек обратился к своей возлюбленной со словами: «Мы уже давно вместе, и я очень сильно тебя люблю. У меня есть для тебя один вопрос: ты готова выйти за меня замуж?» Девушка ответила ему согласием, ознаменовав начало новой главы их отношений.