Курьеры зарабатывают в Новосибирске 100 000 рублей

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Published Сегодня, 04:56
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Аналитики подготовили список наиболее высокооплачиваемых профессий в 2023 году. Водители такси заняли первое место по заработку, получая в среднем 105 тысяч рублей в месяц. Наибольшие доходы отмечены в городах России с населением от 500 тысяч до миллиона человек.
В Новосибирске лидируют курьеры, им предлагают около 100 тысяч рублей. Другое место занимают торговые представители с заработной платой от 65 до 74 тысяч рублей. В Новосибирске они получают 67,4 тысячи рублей.
Официанты в среднем зарабатывают 35-60 тысяч рублей по стране, а в Новосибирске их заработок составляет 40,4 тысячи рублей. Работники склада получают 46-56 тысяч рублей, а в Новосибирске — 49,9 тысячи рублей. Зарплата продавцов-кассиров в столице области составляет 36,4 тысячи рублей. Самый низкий доход охранников — около 32,9 тысячи рублей в Новосибирске.