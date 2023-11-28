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Сколько получают курьеры

Курьеры зарабатывают в Новосибирске 100 000 рублей

28 ноября 2023, 04:56
Фото: atas.info
Сколько получают курьеры
В Новосибирске курьеры зарабатывают около 100 тысяч рублей в месяц, причем они являются самой высокооплачиваемой профессией в городе, что следует из данных исследования hh.ru.

Аналитики подготовили список наиболее высокооплачиваемых профессий в 2023 году. Водители такси заняли первое место по заработку, получая в среднем 105 тысяч рублей в месяц. Наибольшие доходы отмечены в городах России с населением от 500 тысяч до миллиона человек.

В Новосибирске лидируют курьеры, им предлагают около 100 тысяч рублей. Другое место занимают торговые представители с заработной платой от 65 до 74 тысяч рублей. В Новосибирске они получают 67,4 тысячи рублей.

Официанты в среднем зарабатывают 35-60 тысяч рублей по стране, а в Новосибирске их заработок составляет 40,4 тысячи рублей. Работники склада получают 46-56 тысяч рублей, а в Новосибирске — 49,9 тысячи рублей. Зарплата продавцов-кассиров в столице области составляет 36,4 тысячи рублей. Самый низкий доход охранников — около 32,9 тысячи рублей в Новосибирске.

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