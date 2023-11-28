Курьеры зарабатывают в Новосибирске 100 000 рублей

Аналитики подготовили список наиболее высокооплачиваемых профессий в 2023 году. Водители такси заняли первое место по заработку, получая в среднем 105 тысяч рублей в месяц. Наибольшие доходы отмечены в городах России с населением от 500 тысяч до миллиона человек.