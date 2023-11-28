atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Программой льготного инвесткредитования МСП воспользовались 950 предприятий

Программой льготного инвесткредитования МСП воспользовались 950 предприятий

28 ноября 2023, 09:25
Фото: Midjourney
За десять месяцев текущего года малые и средние предприятия получили около 92,5 миллиарда рублей по программе льготного инвестиционного кредитования. Эта программа реализуется за счет программы «1764» Минэкономразвития, ПСК Банка России и Корпорации МСП.

Всего данной программой воспользовались более 950 предприятий.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что, несмотря на рост ключевой ставки, в программе «ПСК+1764» сохраняются льготные условия для малого и среднего бизнеса в таких приоритетных сферах, как обрабатывающее производство, логистика, гостиничный бизнес, а также профессиональная, научная и техническая деятельность, пишет ТАСС.

Наиболее успешная реализация программы льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса наблюдается в Москве, где за 10 месяцев выдано 6,6 миллиарда рублей, в Республике Татарстан (5,9 миллиарда), в Московской области (4,7 миллиарда), Приморском крае (4,6 миллиарда), Свердловской области (4,14 миллиарда). В список лидеров также вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область (4,13 миллиарда и 4,12 миллиарда соответственно), Челябинская область (3,7 миллиарда), Пермский край (3,7 миллиарда), Белгородская область (2,8 миллиарда рублей).

По программе «ПСК+1764» в обрабатывающем производстве получили поддержку более 670 компаний на сумму более чем 53 миллиарда рублей. Еще около 162 предприятий из сферы транспортировки и хранения получили почти 26,6 миллиарда рублей для своих проектов. Инвесткредиты на общую сумму 11,4 млрд рублей привлекли 109 компаний из гостиничного бизнеса. Также предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью, получили 1 миллиард рублей.

Малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить льготное финансирование на инвестиционные цели от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей. Кредит предоставляется на срок до 10 лет, из которых льготный период составляет 5 лет. В первые 3 года ставки для среднего бизнеса составляют 7,5% годовых, а для малых и микропредприятий — 9% годовых, затем ставка соответствует программе «1764», действующей на момент подписания договора. Льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК+1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подпишитесь
Куда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздника
Сегодня, 04:05
Гардеробы жен советских академиков показывают в новосибирском Академгородке
Сегодня, 05:14
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
Сегодня, 07:48
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
Сегодня, 08:00
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО
Сегодня, 06:04
Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
Вчера, 07:07