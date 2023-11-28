Программой льготного инвесткредитования МСП воспользовались 950 предприятий

Малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить льготное финансирование на инвестиционные цели от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей. Кредит предоставляется на срок до 10 лет, из которых льготный период составляет 5 лет. В первые 3 года ставки для среднего бизнеса составляют 7,5% годовых, а для малых и микропредприятий — 9% годовых, затем ставка соответствует программе «1764», действующей на момент подписания договора. Льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК+1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».