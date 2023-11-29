Москвичи раскупили билеты на первые ряды в НОВАТе на новогоднего «Щелкунчика»

Для гостей из Москвы посещение «Щелкунчика» в Новосибирске оказалось выгоднее, чем поход в Большой театр с учетом авиаперелета и отеля. В новогодние праздники классический балет Григоровича пользуется большим спросом, и цены на билеты достигают 300 тысяч рублей.