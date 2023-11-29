Москвичи раскупили билеты на первые ряды в НОВАТе на новогоднего «Щелкунчика»

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
Балет «Щелкунчик» и другие новогодние спектакли в НОВАТе вызвали большой интерес у москвичей. Уже сейчас жители столицы купили билеты на первые ряды. Об этом сообщила замминистра экономического развития региона Анна Павлова.
Для гостей из Москвы посещение «Щелкунчика» в Новосибирске оказалось выгоднее, чем поход в Большой театр с учетом авиаперелета и отеля. В новогодние праздники классический балет Григоровича пользуется большим спросом, и цены на билеты достигают 300 тысяч рублей.
Сейчас все билеты в VIP-партер Новосибирского театра на «Щелкунчика» в конце декабря уже раскуплены. В обычный партер еще можно приобрести билеты за 20-25 тысяч рублей.