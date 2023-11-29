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Билеты в Москве дороже

Москвичи раскупили билеты на первые ряды в НОВАТе на новогоднего «Щелкунчика»

29 ноября 2023, 01:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Билеты в Москве дороже
Москвичи уже выкупили билеты на первые ряды новогоднего спектакля «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балета.

Балет «Щелкунчик» и другие новогодние спектакли в НОВАТе вызвали большой интерес у москвичей. Уже сейчас жители столицы купили билеты на первые ряды. Об этом сообщила замминистра экономического развития региона Анна Павлова.

Для гостей из Москвы посещение «Щелкунчика» в Новосибирске оказалось выгоднее, чем поход в Большой театр с учетом авиаперелета и отеля. В новогодние праздники классический балет Григоровича пользуется большим спросом, и цены на билеты достигают 300 тысяч рублей.

Сейчас все билеты в VIP-партер Новосибирского театра на «Щелкунчика» в конце декабря уже раскуплены. В обычный партер еще можно приобрести билеты за 20-25 тысяч рублей.

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