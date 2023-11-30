Гусинобродское кладбище расширили для захоронений военных в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В соответствии с документом, предполагается создать участок площадью 1200 квадратных метров, который будет использоваться для похорон умерших или погибших военнослужащих и граждан, соблюдая военный ритуал.
Ранее, в начале ноября, первый командир батальона «Вега» Андрей Панферов высказался о состоянии воинских захоронений в Новосибирске. Особенно его возмутила ситуация на Гусинобродском кладбище. В связи с отсутствием свободных мест, хоронить военнослужащих рядом со Стелой Героям Великой Отечественной войны стало невозможно, пишет «Прецедент». В связи с этим было принято решение о создании нового участка для военных погребений.
Новый участок будет удобно расположен недалеко от остановки общественного транспорта и будет иметь места для парковки. Также на этой территории устанавливается новый памятник — Стела Героям.