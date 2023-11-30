Гусинобродское кладбище расширили для захоронений военных в Новосибирске

Ранее, в начале ноября, первый командир батальона «Вега» Андрей Панферов высказался о состоянии воинских захоронений в Новосибирске. Особенно его возмутила ситуация на Гусинобродском кладбище. В связи с отсутствием свободных мест, хоронить военнослужащих рядом со Стелой Героям Великой Отечественной войны стало невозможно, пишет «Прецедент». В связи с этим было принято решение о создании нового участка для военных погребений.