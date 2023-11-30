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Мест для новых захоронений нет

Гусинобродское кладбище расширили для захоронений военных в Новосибирске

30 ноября 2023, 05:36
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Мест для новых захоронений нет
В Новосибирске на Гусинобродском кладбище решено создать новую территорию для погребения военнослужащих. Постановление об этом было подписано мэром Анатолием Локоть.

В соответствии с документом, предполагается создать участок площадью 1200 квадратных метров, который будет использоваться для похорон умерших или погибших военнослужащих и граждан, соблюдая военный ритуал.

Ранее, в начале ноября, первый командир батальона «Вега» Андрей Панферов высказался о состоянии воинских захоронений в Новосибирске. Особенно его возмутила ситуация на Гусинобродском кладбище. В связи с отсутствием свободных мест, хоронить военнослужащих рядом со Стелой Героям Великой Отечественной войны стало невозможно, пишет «Прецедент». В связи с этим было принято решение о создании нового участка для военных погребений.

Новый участок будет удобно расположен недалеко от остановки общественного транспорта и будет иметь места для парковки. Также на этой территории устанавливается новый памятник — Стела Героям.

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#Общество#Город#Новосибирск#Кладбище#Похороны#Эмилия Губарева#Захоронения
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