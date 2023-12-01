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Котенок выжил

Новосибирец нашел замерзшего рыжего котенка на трассе и спас его жизнь

1 декабря 2023, 06:42
Фото: 1MI
Котенок выжил
Сибиряк Илья отправился из Новосибирска в командировку в Хакасию. По пути он обнаружил на трассе замерзшего котенка и решил спасти его.

Котенок сидел в сугробе: он был мокрым и выглядел так, будто его специально облили и выбросили на трассу, чтобы замерз. Илья принес его в свою машину, где рыжик согрелся и уснул. Приехав в Абакан, новосибирец отвез котенка к ветеринару, который осмотрел четвероногого.

Но возникла проблема: у сибиряка было две кошки дома, которые могли не принять нового сожителя. Мужчина обратился в приют «Бумеранг Добра» за помощью в поиске нового дома для котенка. Он на время уехал домой с животным, в Новосибирск.

Фото: vk.com/priyut_dlya_zhivotnyh

В итоге, объявление о поиске хозяев получило много откликов, пишет «Сибкрай». Он будет общаться с желающими, чтобы выбрать самое лучшее место для своего друга.

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#Новосибирск#Животные#Эмилия Губарева#Кот#Приют
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