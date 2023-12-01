Новосибирец нашел замерзшего рыжего котенка на трассе и спас его жизнь

Котенок сидел в сугробе: он был мокрым и выглядел так, будто его специально облили и выбросили на трассу, чтобы замерз. Илья принес его в свою машину, где рыжик согрелся и уснул. Приехав в Абакан, новосибирец отвез котенка к ветеринару, который осмотрел четвероногого.