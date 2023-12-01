Новосибирец нашел замерзшего рыжего котенка на трассе и спас его жизнь

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Котенок сидел в сугробе: он был мокрым и выглядел так, будто его специально облили и выбросили на трассу, чтобы замерз. Илья принес его в свою машину, где рыжик согрелся и уснул. Приехав в Абакан, новосибирец отвез котенка к ветеринару, который осмотрел четвероногого.
Но возникла проблема: у сибиряка было две кошки дома, которые могли не принять нового сожителя. Мужчина обратился в приют «Бумеранг Добра» за помощью в поиске нового дома для котенка. Он на время уехал домой с животным, в Новосибирск.
В итоге, объявление о поиске хозяев получило много откликов, пишет «Сибкрай». Он будет общаться с желающими, чтобы выбрать самое лучшее место для своего друга.