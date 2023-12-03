Подарки за фото с гигантскими елочными игрушками пообещали жителям Новосибирска

Стоит отметить, что 3 января в городе планируется провести карнавальный парад новогодних игрушек по Красному проспекту, который завершится театрализованным шоу с визуальными эффектами. Кроме того, на зимних каникулах жителей Новосибирска ожидают фестиваль снежных скульптур, «Самый добрый концерт» и другие развлечения. В ночь на 1 января запланирована массовая встреча Нового года в Театральном сквере рядом с главной городской ёлкой.