Подарки за фото с гигантскими елочными игрушками пообещали жителям Новосибирска

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Как уточнила вице-мэр Анна Терешкова, для этого достаточно будет сделать фото или короткое видео с новогодними украшениями (ростовых кукол в виде ёлочных игрушек) и опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #шоуновогоднихигрушек.
Куклы будут гулять по улицам города 6, 8, 13, 15, 18, 20, 27 декабря с 14:00 до 17:00 в районе станций метро «Заельцовская», «Студенческая», «Площадь Ленина». Аниматоры расскажут всем желающим о праздновании Нового года и разыграют подарки каждое воскресенье. Первые результаты конкурса будут подведены 10 декабря в 21:00. Какие именно призы смогут получить участники конкурса, неизвестно.
Стоит отметить, что 3 января в городе планируется провести карнавальный парад новогодних игрушек по Красному проспекту, который завершится театрализованным шоу с визуальными эффектами. Кроме того, на зимних каникулах жителей Новосибирска ожидают фестиваль снежных скульптур, «Самый добрый концерт» и другие развлечения. В ночь на 1 января запланирована массовая встреча Нового года в Театральном сквере рядом с главной городской ёлкой.