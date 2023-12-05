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Как гаджеты влияют на детей

Не сиди за компом: китайские учёные — о вреде гаджетов для подростков

5 декабря 2023, 06:10
Фото: 1MI
Как гаджеты влияют на детей

Китайские учёные выяснили, как гаджеты вредят подросткам

Длительное время у экрана — будь то ноутбук или смартфон, может негативно сказаться на детский организм. В первую очередь — на психику. При этом степень воздействия зависит от программы.

К таким выводам пришли ученые из Китая, передают «Новые известия». Исходя из данных исследований, длительное времяпрепровождения за телевизором, компьтером или планшетом неблагоприятно воздействует на несовершеннолетних — особенно в возрасте от 3 до 6 лет. Хотя на детей, которые увлеченно смотрят образовательные передачи или другой обучающий контент, влияние не оказывается.

«Следует выбирать образовательные программы и избегать программ, не ориентированных на детей», — посоветовала доктор Фань Цзян из Шанхайского университета Цзяо Тун.

По данным британских исследователей в 2022 году, чаще всего у подростков возникают такие осложнения как тревожность, гиперактивность, невнимательность, низкая самооценка и некоторые проблемы в поведении.

Фань Цзян утверждает, что такую проблему наблюдают во всем мире. По мере получения результатов исследований все больше наблюдается связь между развитием психических расстройств и количества экранного времени.

Дети и гаджеты: что делать?

Существует немало рекомендаций для родителей. Одна из самых важных — нельзя оставлять знакомство со смартфоном или планшетом на одного ребенка. Взрослому следует вместе с детьми изучать технику. Вот несколько кратких советов:

  • не давайте гаджеты детям до двух лет;
  • не позволяйте проводить за смартфоном или компьютером более двух часов в день;
  • соблюдайте те же правила, которые должны соблюдать дети;
  • установите для ребенка границы в реальной среде — ими же он будет руководствоваться в виртуальной;
  • позвольте ребенку знакомиться с техникой, и сами помогайте ему в этом;
  • в первую очередь обращайте внимание на содержание контента, а не на время, проведенное за ним;
  • выбирайте интерактивный контент, приложения и двустороннее общение — занимательная программа лучше, чем просмотр видео;
  • не игнорируйте потенциал социальных сетей — они помогают подростку выстроить свою идентичность и приобщиться к социуму;
  • создавайте дома свободные зоны, отдельные комнаты, в которых будет запрет на использование гаджетов.
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