Не сиди за компом: китайские учёные — о вреде гаджетов для подростков

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
К таким выводам пришли ученые из Китая, передают «Новые известия». Исходя из данных исследований, длительное времяпрепровождения за телевизором, компьтером или планшетом неблагоприятно воздействует на несовершеннолетних — особенно в возрасте от 3 до 6 лет. Хотя на детей, которые увлеченно смотрят образовательные передачи или другой обучающий контент, влияние не оказывается.
«Следует выбирать образовательные программы и избегать программ, не ориентированных на детей», — посоветовала доктор Фань Цзян из Шанхайского университета Цзяо Тун.
По данным британских исследователей в 2022 году, чаще всего у подростков возникают такие осложнения как тревожность, гиперактивность, невнимательность, низкая самооценка и некоторые проблемы в поведении.
Фань Цзян утверждает, что такую проблему наблюдают во всем мире. По мере получения результатов исследований все больше наблюдается связь между развитием психических расстройств и количества экранного времени.
Дети и гаджеты: что делать?
Существует немало рекомендаций для родителей. Одна из самых важных — нельзя оставлять знакомство со смартфоном или планшетом на одного ребенка. Взрослому следует вместе с детьми изучать технику. Вот несколько кратких советов: