Не сиди за компом: китайские учёные — о вреде гаджетов для подростков

К таким выводам пришли ученые из Китая, передают «Новые известия». Исходя из данных исследований, длительное времяпрепровождения за телевизором, компьтером или планшетом неблагоприятно воздействует на несовершеннолетних — особенно в возрасте от 3 до 6 лет. Хотя на детей, которые увлеченно смотрят образовательные передачи или другой обучающий контент, влияние не оказывается.