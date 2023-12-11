Минфин заплатит оправданному новосибирцу 3,5 млн за наказание без преступления

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Владимир Крюков был приговорен к 8 годам за убийство, но позже его приговор пересмотрели и оправдали полностью. Суд пришел к выводу, что мужчина действовал в необходимой самообороне, защищая свою жизнь и жизни своих детей от грабителей.
Вечером в марте 2018 года, группа молодых людей на автомобиле застряла у дома Крюкова в частном секторе Дзержинского района Новосибирска. Незваные гости избили его брата и напали на самого Крюкова, брызнув ему в лицо смесь из баллончика. Под угрозой проникновения в дом, Крюков отмахнулся предметом, который он нашел рядом с собой, и нечаянно попал топором по одному из нападавших, что привело к его смерти.
Нахождение под стражей сильно повлияло на психическое и физическое здоровье Крюкова и нанесло ущерб его репутации, пишет VN ru. Он также получил инвалидность и хроническое заболевание еще в молодом возрасте.