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Невиновный получит компенсацию

Минфин заплатит оправданному новосибирцу 3,5 млн за наказание без преступления

11 декабря 2023, 04:13
Фото: 1MI
Невиновный получит компенсацию
Министерство финансов РФ оплатит новосибирцу Владимиру Крюкову 3,5 млн рублей в качестве компенсации за неправомерное наказание, так как его приговор по делу об убийстве был переквалифицирован на самооборону и он был полностью оправдан.

Владимир Крюков был приговорен к 8 годам за убийство, но позже его приговор пересмотрели и оправдали полностью. Суд пришел к выводу, что мужчина действовал в необходимой самообороне, защищая свою жизнь и жизни своих детей от грабителей.

Вечером в марте 2018 года, группа молодых людей на автомобиле застряла у дома Крюкова в частном секторе Дзержинского района Новосибирска. Незваные гости избили его брата и напали на самого Крюкова, брызнув ему в лицо смесь из баллончика. Под угрозой проникновения в дом, Крюков отмахнулся предметом, который он нашел рядом с собой, и нечаянно попал топором по одному из нападавших, что привело к его смерти.

Нахождение под стражей сильно повлияло на психическое и физическое здоровье Крюкова и нанесло ущерб его репутации, пишет VN ru. Он также получил инвалидность и хроническое заболевание еще в молодом возрасте.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Уголовное дело#Эмилия Губарева
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