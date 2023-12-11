Новосибирца зажало между кабиной и двигателем фуры в автосервисе

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Инцидент произошел утром 9 декабря на улице Толмачевская, в автосервисе, расположенном в Ленинском районе города. 34-летнего мужчину зажало между кабиной и двигателем фуры.
Пострадавшего успели извлечь до приезда спасателей на место происшествия. Мужчине 1989 года рождения была оказана сердечно-легочная реанимация, после чего он был передан бригаде врачей скорой помощи.
Кроме того, 48-летнему владельцу автосервиса также потребовалась помощь медиков. Его передали бригаде скорой помощи.