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Есть пострадавший

Новосибирца зажало между кабиной и двигателем фуры в автосервисе

11 декабря 2023, 02:22
Фото: МАСС/Вконтакте
Есть пострадавший
В Новосибирске произошло ЧП, в котором пострадал 34-летний мужчина. Он оказался запертым между кабиной и двигателем фуры. Об этом сообщили спасатели в своей ВК-группе.

Инцидент произошел утром 9 декабря на улице Толмачевская, в автосервисе, расположенном в Ленинском районе города. 34-летнего мужчину зажало между кабиной и двигателем фуры.

Пострадавшего успели извлечь до приезда спасателей на место происшествия. Мужчине 1989 года рождения была оказана сердечно-легочная реанимация, после чего он был передан бригаде врачей скорой помощи.

Кроме того, 48-летнему владельцу автосервиса также потребовалась помощь медиков. Его передали бригаде скорой помощи.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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