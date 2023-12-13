Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Новосибирске правоохранители задержали опасного преступника, который пытался взорвать военкомат на улице Дмитрия Шамшурина. Им оказался 26-летний Евгений Р., который уже ранее был осужден за подобные преступления. После отбытия срока в колонии, он устроился в барбершоп, но не отказался от своих идей.
Известно, что мужчина начал заниматься противозаконными делами еще в подростковом возрасте. Он дружил со скинхедами, избил парня 9 мая и был задержан за попытку взлома терминала оплаты ЖКХ. Также, он проявлял радикальные взгляды и избил киргиза в полицейском участке. У него также были штрафы за запрещенные татуировки.
Но настоящие серьезные проблемы начались для него в 2017 году, когда он готовил террористический акт и нападение на полицейских. В его квартире оперативники ФСБ нашли взрывчатку, электродетонаторы и патроны к автомату Калашникова. К счастью, тогда он не успел использовать свое оружие.
И на этот раз его попытка взорвать военкомат провалилась, так как опасный предмет был обнаружен и обезврежен. Сейчас он задержан, а в ближайшее время ему назначат меру пресечения, пишет Infopro54.