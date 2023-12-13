Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно

Но настоящие серьезные проблемы начались для него в 2017 году, когда он готовил террористический акт и нападение на полицейских. В его квартире оперативники ФСБ нашли взрывчатку, электродетонаторы и патроны к автомату Калашникова. К счастью, тогда он не успел использовать свое оружие.