Музыкант из Новосибирска выступит в шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Новосибирец Михаил занимается продажей автозапчастей и ремонтом автомобилей. Уже давно он увлекается музыкой, с 2009 года он стал интересоваться электронной музыкой. Сегодня артист является солистом группы Sturmmann.
Ему предложили стать участником шоу «Ярче звезд». Изначально он не воспринял предложение в серьез, но в конце концов согласился и решил выступить на федеральном канале. Михаил пока не раскрывает имя звезды, в которую он перевоплотился. Но он отмечает сходство с исполнителем в брутальности и мужественности образа.
Кроме музыки, сибиряк очень любит свой родной город Новосибирск. Он находит вдохновение в сибирских пейзажах и называет свои любимые места, такие как Тихий центр, «дворики» Рукса и Типографии, Подземка. А также Караканский и Кудряшовский бор, Обское море, Шарап, Кирза и другие леса загородом.
В финале шоу будет разыгрываться главный приз — пять млн рублей. Дойдет ли Михаил до финала шоу, можно будет 16 декабря в 21:00 на канале ТНТ.