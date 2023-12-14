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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:26

Сибиряк выступит на телеэкране

Музыкант из Новосибирска выступит в шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ

14 декабря 2023, 05:24
Фото: ТНТ
Сибиряк выступит на телеэкране
В эфире телеканала ТНТ 16 декабря состоится новый выпуск музыкального шоу «Ярче звезд». В нем примет участие Михаил Гунбин из Новосибирска.

Новосибирец Михаил занимается продажей автозапчастей и ремонтом автомобилей. Уже давно он увлекается музыкой, с 2009 года он стал интересоваться электронной музыкой. Сегодня артист является солистом группы Sturmmann.

Ему предложили стать участником шоу «Ярче звезд». Изначально он не воспринял предложение в серьез, но в конце концов согласился и решил выступить на федеральном канале. Михаил пока не раскрывает имя звезды, в которую он перевоплотился. Но он отмечает сходство с исполнителем в брутальности и мужественности образа.

Кроме музыки, сибиряк очень любит свой родной город Новосибирск. Он находит вдохновение в сибирских пейзажах и называет свои любимые места, такие как Тихий центр, «дворики» Рукса и Типографии, Подземка. А также Караканский и Кудряшовский бор, Обское море, Шарап, Кирза и другие леса загородом.

В финале шоу будет разыгрываться главный приз — пять млн рублей. Дойдет ли Михаил до финала шоу, можно будет 16 декабря в 21:00 на канале ТНТ.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Музыка#ТНТ
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