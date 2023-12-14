Музыкант из Новосибирска выступит в шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ

Ему предложили стать участником шоу «Ярче звезд». Изначально он не воспринял предложение в серьез, но в конце концов согласился и решил выступить на федеральном канале. Михаил пока не раскрывает имя звезды, в которую он перевоплотился. Но он отмечает сходство с исполнителем в брутальности и мужественности образа.