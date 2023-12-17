Без отопления неделю выживают жильцы аварийного дома под Новосибирском

Причиной стало повреждение труб, через которые проходит теплоноситель. Некоторые квартиры затопило. Фиксируется это только в одном подъезде. Со слов жителей, отопление отключили еще 7 декабря, в лютые 40-градусные морозы. Искитимцы пытались согреться с помощью электроприборов.