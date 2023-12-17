Без отопления неделю выживают жильцы аварийного дома под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Жители дома №22 в Северном микрорайоне города Искитим в Новосибирской области частично остались без отопления из-за аварии на коммунальной сети. Об этом сообщил мэр города Сергей Завражин.
Причиной стало повреждение труб, через которые проходит теплоноситель. Некоторые квартиры затопило. Фиксируется это только в одном подъезде. Со слов жителей, отопление отключили еще 7 декабря, в лютые 40-градусные морозы. Искитимцы пытались согреться с помощью электроприборов.
В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий аварии. «Делается все возможное, чтобы как можно оперативнее решить проблему частичного отсутствия тепла.
Вопрос находится на моем личном контроле», сказал мэр.