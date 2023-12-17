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В доме прорвало трубы теплоносителя

Без отопления неделю выживают жильцы аварийного дома под Новосибирском

17 декабря 2023, 10:46
Фото: Наш Город Искитим/ВКонтакте
В доме прорвало трубы теплоносителя
Жильцы одного из домов остались без отопления в Искитиме Новосибирской области.

Жители дома №22 в Северном микрорайоне города Искитим в Новосибирской области частично остались без отопления из-за аварии на коммунальной сети. Об этом сообщил мэр города Сергей Завражин.

Причиной стало повреждение труб, через которые проходит теплоноситель. Некоторые квартиры затопило. Фиксируется это только в одном подъезде. Со слов жителей, отопление отключили еще 7 декабря, в лютые 40-градусные морозы. Искитимцы пытались согреться с помощью электроприборов.

В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий аварии. «Делается все возможное, чтобы как можно оперативнее решить проблему частичного отсутствия тепла.
Вопрос находится на моем личном контроле», сказал мэр.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Отопление#Эмилия Губарева#Искитимский район
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