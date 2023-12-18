Каждый 12-й предприниматель в РФ получил поддержку Корпорации МСП в этом году

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Это произошло за счет увеличения охвата финансовыми программами, запуска механизма «зонтичных» поручительств, развития цифровой платформы МСП.РФ и расширения квоты на закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса. По итогам 2025 года КМСП намерена увеличить число получателей поддержки до 20% от общего числа МСП. Добиться этого намерены с помощью цифровизации и упрощения процедуры получения поддержки, пишут РИА Новости.
В этом году регионами — лидерами по числу получателей поддержки Корпорации от общего числа МСП стали Чукотский и Ненецкий АО (каждый третий и пятый), а также Магаданская область (каждый шестой).
Анализ Корпорации МСП показывает, что получившие господдержку по линии корпорации компании показывают прирост дохода на 19% и рост занятости на 5%. Аналогичные МСП без такой поддержки увеличили доход только на 6% и сократили занятость на 3%.
«Сегодня благодаря цифровизации государство само предлагает меры поддержки предпринимателям, исходя из анализа их деятельности», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Годом ранее был создан цифровой профиль на МСП.РФ, который точно определяет потребности конкретной компании на данном этапе развития и предлагает подходящую поддержку. В случае же отказа пользователь МСП.РФ всегда точно знает причины такого решения и может оперативно устранить недостатки.
Напомним, расширение господдержки бизнеса, в том числе через ее цифровизацию, предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Он был инициирован Владимиром Путиным и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.