В новосибирском Академгородке продают 7-комнатную квартиру за 45 млн

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Академгородке в Новосибирске продают просторную квартиру. Ее площадь близка к 300 квадратным метрам. Из окон этого жилья открывается вид на Пироговский лесопарк.
Квартира разделена на два уровня и, по словам продавца, в каждой комнате выполнен дизайнерский ремонт. Дом, где расположено это жилье, построен из кирпича в 2006 году.
Внутри квартиры можно найти спальни и несколько детских комнат, а также просторную кухню площадью 30 квадратных метров. Также в жилье есть камин и сауна.