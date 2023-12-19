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Квартира стоит более 40 млн

В новосибирском Академгородке продают 7-комнатную квартиру за 45 млн

19 декабря 2023, 09:18
Фото: N1.ru
Квартира стоит более 40 млн
В Академгородке в Новосибирске продают 7-комнатную квартиру за 45 млн рублей с видом на Пироговский лесопарк.

В Академгородке в Новосибирске продают просторную квартиру. Ее площадь близка к 300 квадратным метрам. Из окон этого жилья открывается вид на Пироговский лесопарк.

Квартира разделена на два уровня и, по словам продавца, в каждой комнате выполнен дизайнерский ремонт. Дом, где расположено это жилье, построен из кирпича в 2006 году.

Внутри квартиры можно найти спальни и несколько детских комнат, а также просторную кухню площадью 30 квадратных метров. Также в жилье есть камин и сауна.

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#Новосибирск#Продажа#Жилье#Квартира#Эмилия Губарева
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